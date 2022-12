Putin asegura que Rusia seguirá desarrollando su potencial militar, incluido el nuclear

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el miércoles que continuará desarrollando el potencial militar, incluida la "preparación para el combate" de sus fuerzas nucleares, en el contexto de la ofensiva contra Ucrania y la crisis con Occidente.



"Las fuerzas armadas y las capacidades de combate de nuestras fuerzas armadas aumentan constantemente todos los días. Y este proceso, por supuesto, lo desarrollaremos", dijo Putin durante una reunión con altos mandos del ejército.



"Continuaremos manteniendo y mejorando la preparación para el combate de nuestra tríada nuclear" (misiles lanzados desde silos terrestres, desde submarinos en navegación y desde aviones en vuelo), agregó.



El mandatario ruso también hizo hincapié en el nuevo misil de crucero hipersónico Zircon, que las tropas rusas podrán empezar a usar a principios de año.



"A principios de enero, la fragata 'Almirante Gorshkov' estará equipada con el nuevo misil Zircon, que no tiene equivalente en el mundo", declaró Putin.



El conflicto, iniciado hace 10 meses, es una "tragedia compartida" de la que Rusia no es responsable, según él.



"Lo que pasa es, por supuesto, una tragedia. Una tragedia compartida. Pero no es el resultado de nuestra política, es el resultado de la política de países terceros", indicó Putin.



Por su parte, el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigu, dijo que las tropas rusas luchaban en Ucrania contra las "fuerzas conjuntas de Occidente".



Una de las "prioridades", dijo, será "proseguir con la operación especial (en Ucrania) hasta haber cumplido todas sus tareas", dijo Shoigu.



El ministro ruso de Defensa consideró "necesario" incrementar los efectivos de su ejército a 1,5 millones de militares y aumentar la edad límite del servicio militar.



Ese incremento de efectivos significa sumar 350.000 soldados al objetivo de 1,15 millones fijado por Putin el pasado agosto.



También anunció que Moscú contempla establecer bases navales para apoyar a su flota en Mariúpol y Berdiansk, dos ciudades a orillas del mar de Azov que Rusia ocupa en el sur de Ucrania.



"Los puertos de Berdiansk y Mariúpol se encuentran en pleno funcionamiento. Planeamos establecer bases allí para barcos de apoyo, servicios de rescate de emergencia y unidades de reparación naval", precisó.



Putin aseveró por último que Moscú no está teniendo ningún problema para financiar su campaña militar, a pesar de las numerosas sanciones occidentales.



"No tenemos ninguna limitación de financiación. El país y el gobierno dan todo lo que el ejército pide. ¡Realmente todo!", exclamó el presidente ruso, que en septiembre decretó una movilización parcial tras una serie de reveses en el terreno en Ucrania.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.