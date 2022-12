Putin inaugura un yacimiento de gas clave en Siberia para abastecer a China

El presidente ruso, Vladimir Putin, inauguró el miércoles el yacimiento de gas natural de Kovykta, en Siberia, que permitirá aumentar las exportaciones a China en plena crisis entre Moscú y los occidentales.



"Estamos inaugurando el campo de Kovykta, el más grande de Siberia Oriental", dijo Putin en una ceremonia transmitida por televisión, y añadió que esto "dará un serio impulso al desarrollo" de las regiones orientales de Rusia". Sus reservas alcanzan los 1,8 billones de metros cúbicos, según el mandatario ruso.



"La puesta en funcionamiento de este lugar va permitir asegurar el suministro fiable de gas (...) tanto a las empresas rusas como a los socios extranjeros", subrayó Putin.



Este yacimiento presenta "nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social, así como otras para nuestras exportaciones al alza", abundó el director ejecutivo del gigante energético ruso Gazprom, Alexei Miller.



Este campo de Kovykta, situado cerca del lago Baikal en Siberia, debe abastecer el gasoducto Power of Siberia, que empezó a enviar gas del este de Siberia a China a finales de 2019.



Desde hace una década, comenzaron los esfuerzos para desarrollar nuevos yacimientos y construir el oleoducto Power of Siberia con el propósito de suministrar gas desde sus territorios orientales en un mercado en rápida expansión.



La puesta en marcha de Kovykta se produce cuando las exportaciones de gas ruso a Europa disminuyen tras las crecientes tensiones desde el comienzo de la ofensiva de Moscú en Ucrania.



Las autoridades rusas quieren aumentar sus entregas hasta los 20.000 millones de metros cúbicos cada año. gracias sobre todo a las reservas del yacimiento de Kovykta.



Moscú prevé construir desde 2024 el gasoducto Power of Siberia 2, para suministrar gas a China a través de Mongolia, otra señal de que Rusia está mirando a China frente a las sanciones occidentales.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.