Alemania autoriza el envío de tanques Leopard a Ucrania

Bajo la presión de sus socios, Alemania autorizó este miércoles el envío de tanques de combate Leopard a Ucrania, que los reclamó con insistencia para defenderse mejor de la invasión rusa.



Alemania entregará a Ucrania 14 tanques Leopard 2A6 procedentes de las reservas de su ejército, anunció el portavoz del gobierno, Steffen Hebestreit.



Al mismo tiempo, Berlín permitirá a los países europeos que lo deseen suministrar a Kiev los blindados que tienen, tal como venía exigiendo Polonia, muy activa en esta cuestión.



"Hacemos lo necesario y lo posible para apoyar a Ucrania. Al mismo tiempo, debemos impedir que el conflicto escale a una guerra entre Rusia y la OTAN", declaró el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, ante la cámara baja del Parlamento.



El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que estos carros de combate pueden ayudar a Ucrania a "ganar" la guerra. Y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski transmitió a Scholz su "sincero agradecimiento".



En Berlín, el embajador ruso alertó de que la decisión es "extremadamente peligrosa" y "llevará el conflicto a un nuevo nivel de confrontación".



"Esto nos convence una vez más de que Alemania, al igual que sus aliados más cercanos, no quiere una solución diplomática a la crisis ucraniana y que quiere una escalada permanente", declaró el embajador Serguéi Nechaev.



Según explicó previamente el portavoz del gobierno alemán, "el objetivo es reunir rápidamente dos batallones de tanques Leopard 2 para Ucrania".



El entrenamiento de las fuerzas ucranianas en el uso de estos tanques "comenzará pronto" en Alemania, indicó el portavoz.



El paquete acordado tras unas intensas negociaciones con los aliados de Ucrania incluye apoyo logístico, munición y mantenimiento de estos tanques de combate.



En esa línea, España dijo que está "dispuesta" a enviar a Ucrania varios de los Leopard de que dispone, y ofreció entrenamiento para operarlos y mantenimiento.



Según el Wall Street Journal, que cita a altos funcionarios norteamericanos, Estados Unidos se plantea a su vez enviar sus tanques de asalto Abrams M1, lo que hasta ahora se negaba a hacer por supuestas dificultades de mantenimiento y formación.





- Un activo codiciado -



El Leopard es un tanque pesado que según los especialistas podría romper las líneas rusas en el este de Ucrania, cuando acaban de cumplirse once meses de la invasión.



Esos tanques están muy extendidos por Europa, pero para ser enviados a Kiev era necesaria la autorización de Alemania, que en ese sentido recibió una tremenda presión de sus socios de la OTAN en los últimos días.



El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo este miércoles antes de anunciarse la decisión que Occidente "sobrestima el potencial que (los tanques) podrían darle al ejército ucraniano". "Esos tanques arderán, al igual que todos los demás. Son demasiado caros", enfatizó.



Del lado occidental, los agradecimientos a Berlín no se hicieron esperar. "Es un gran paso para detener a Rusia. Juntos somos más fuertes", afirmó el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que había presionado con fuerza en los últimos días.



Los Leopard "reforzarán la potencia de fuego defensiva de Ucrania" y son "la decisión correcta", dijo el primer ministro británico Rishi Sunak, cuyo país anunció recientemente el envío de 14 tanques pesados Challenger 2 a Ucrania.



Francia dijo felicitarse de la decisión alemana. El gobierno del presidente Emmanuel Macron todavía no decidió si enviar a Ucrania sus propios tanques Leclerc.



Según los analistas, las vacilaciones de Alemania se debieron al temor a una escalada militar con Rusia. La cuestión provocó tensiones en el seno del gobierno de coalición, entre el Partido Socialdemócrata de Scholz, los Verdes y los Liberales.





- Ucrania confirma retirada de Soledar -

Sobre el terreno, el ejército ucraniano admitió este miércoles haberse retirado de la localidad de Soledar, que quedó en manos de los rusos.



"Después de meses de combates difíciles (...) las fuerzas armadas ucranianas han abandonado" Soledar para "replegarse a posiciones preparadas" de antemano, dijo a AFP el portavoz militar de la zona Oriental, Serguii Cherevati. Las fuerzas rusas habían anunciado la toma de esta pequeña localidad del este de Ucrania hace dos semanas.



Soledar se encuentra cerca de Bajmut, una ciudad que los rusos llevan meses tratando de tomar y de cuyo interés estratégico dudan los especialistas.



Las tropas rusas afirmaron este miércoles haber avanzado en Bajmut. "Hay combates en este momento en zonas de la periferia, y en barrios que muy recientemente estaban en manos del enemigo", dijo Denis Pushilin, jefe de la ocupación rusa en la región de Donetsk, citado por las agencias de prensa rusas.