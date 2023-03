Rusia propone prorrogar acuerdo de exportación de cereales ucranianos, pero sólo 60 días

Rusia se mostró el lunes favorable a prorrogar el acuerdo de exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro.



Pero advirtió que solo estaría de acuerdo con una renovación por 60 días y no 120 como se venía haciendo desde julio de 2022.



Ucrania dice que el plazo contradice el acuerdo inicial y pidió a Naciones Unidas y a Turquía, quienes actúan como mediadores, que asuman una posición.



El Kremlin reclama que no se respeta el pacto hacia las exportaciones rusas en particular de fertilizantes y productos agrícolas ya que se ven afectadas por las sanciones de Estados Unidos y de Europa.



En julio de 2022 Kiev y Moscú firmaron un acuerdo para que los granos salieran de los puertos ucranianos del Mar Negro que están bloqueados por buques de guerra rusos desde febrero del año pasado, cuando empezó la invasión rusa.



El pacto fue cerrado por 120 días y renovado en noviembre para un mismo periodo, que termina el 18 de marzo.



Las partes quieren evitar una crisis alimentaria mundial provocada por el conflicto.



Según la ONU, el pacto ha permitido exportar hasta la fecha más de 24 millones de toneladas de grano. China es el primer destinatario de las exportaciones realizadas en el marco del acuerdo, seguida de España y Turquía.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.