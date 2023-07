Los ciudadanos de Odesa reconstruyen la ciudad en medio de la ira y el coraje

La conmoción se mezcla con la ira y la determinación de continuar con sus vidas mientras los residentes de Odesa restauran los edificios y los monumentos afectados por misiles rusos después de que Rusia se retirara del acuerdo de cereales patrocinado por la ONU.

"Me siento físicamente enfermo. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que hacer algo", dice a Efe la psicoterapeuta Anastasia Alekseienko, mientras los trabajadores retiran los escombros de un edificio cercano.

El consultorio de Anastasia sufrió con el misil que impactó en este edificio histórico en el centro de Odesa, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Su puerta ha sido arrancada de la pared por la explosión y Anastasia ahora puede mirar dentro a través de un gran agujero en la pared destruida.

El edificio también cuenta con departamentos cuyos residentes observan cómo se retiran los escombros de los pisos superiores.

"Es doloroso. Me encanta Odesa y su centro histórico y he puesto mucho esfuerzo en este lugar. Es difícil aceptar que todo esto realmente está sucediendo", comparte Anastasia.

Mientras la ciudad sufre un ataque con misiles tras otro durante ella ha dormido en el pasillo, en su casa para no estar demasiado cerca de las ventanas.

Anastasia dice que entendió que algo así podría suceder cuando decidió quedarse en Odesa después de empezara la invasión rusa en 2022.

"La guerra comenzó ya en 2014 y los rusos simplemente están mostrando su verdadera cara ahora", dice.

"Ningún misil da tanto miedo como un humano", argumenta, sin embargo, revelando que es la ocupación rusa lo que más ha temido en los últimos 1.5 años.

Actualmente, ya está planeando la restauración del consultorio y está buscando una ubicación temporal para seguir aceptando pacientes.

"Me ha abrumado la cantidad de personas que me han ofrecido su apoyo o me han sugerido que use sus apartamentos vacíos en su lugar", revela Anastasia.

La cooperación ha sido clave ya que miles de personas acudieron a la Catedral de la Transfiguración dañada y limpiaron la mayor parte de los escombros en solo cuatro horas, dice el asistente del abad, Myroslav.

"Mujeres y niños estaban sacando los cristales de la hierba que rodea la Catedral y se ve lo limpia que está hoy, solo dos días después del ataque", cuenta a Efe mientras se celebra una pequeña misa en el exterior.

La mayoría de las ventanas ya están cubiertas por enormes láminas de madera, mientras que hay un gran agujero en donde solía estar parte de la pared cerca del altar. El daño aún se está evaluando, pero la estructura de la catedral es fundamentalmente sólida, según Myroslav.

Algunos de los ayudantes todavía están allí mientras los camiones van y vienen y los trabajadores más especializados limpian los escombros que cuelgan debajo del techo.

"Cuando el misil explotó, la onda expansiva hizo que todo el edificio se dilatara, arrasando con la mayor parte del techo", explica Vitaliy, un obrero que se ofreció como voluntario para ayudar el día que celebra su 30 cumpleaños.

Cuando se le pregunta por qué cree que Rusia está atacando la ciudad, se encoge de hombros y sugiere que deben haberse "vuelto completamente locos".

Si bien es una pena que la catedral haya sido atacada, va a ser reconstruida, Vitaliy está seguro.

Está más preocupado por las continuas muertes entre civiles y soldados que eran civiles antes de la agresión rusa.

"Es importante hacer todo lo posible para fortalecer nuestro ejército para que pueda protegernos y alejar a los invasores", subraya Vitaliy.

Aunque Rusia siga con sus ataques, con Ucrania hasta ahora careciendo de medios para interceptar algunos de sus misiles, no podrá intimidar a los residentes de Odesa, argumenta Myroslav. "Nada puede asustar a nuestra gente. Son valientes, son optimistas y nunca se dan por vencidos", subraya.