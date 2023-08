Reclutas ucranianos enfrentan una dura misión

Los reclutas ucranianos aprenden tan rápido como pueden. Llevan menos de dos meses de entrenamiento básico y dedican todo el tiempo que disponen para aprender a asaltar las trincheras enemigas. Es probable que pronto lo hagan de verdad, aunque muchos sólo llevan algunas semanas en el ejército. Este soldado, por ejemplo, no hace mucho vivía en su pueblo.

"Por supuesto que soy consciente de que no estamos bien entrenados. Hay una razón lógica por la que los soldados del ejército no sirven sólo dos meses: es evidente que necesitamos más formación. Pero nos encontramos ante una situación muy difícil. Tenemos que ser rápidos para reponernos. No hay tiempo que perder. Hay que ir, ir, ir", asegura uno de los reclutas ucranianos.

Asaltar y despejar trincheras es una de las operaciones más importantes, y también una de las más peligrosas en el frente. Se dice entre los soldados que el mayor reto es sobrevivir a la primera. Y que casi nadie sobrevive ileso más de tres.

"Yo ya he estado en el frente antes. Nos tocó despejar las trincheras enemigas en una pequeña arboleda. Es aterrador. Intentas esconderte entre los árboles mientras te están bombardeando sin cesar con morteros", adelanta un soldado bajo el apodo de "Nightingale".

No hay una cifra oficial, pero dada la demanda de nuevos soldados, se puede intuir que las bajas son elevadas. La unidad a la que se sumarán estos hombres está luchando a poco más de 20 kilómetros, cerca de Bajmut. Algunos de los instructores son retirados del frente para trabajar aquí durante un tiempo. Otros entrenan a tiempo completo después de haber sido heridos en combate.

"Claro que hay diferencias entre los reclutas movilizados y los soldados que han estado sirviendo durante 5, 6 o incluso apenas 3 años. Con ellos era más fácil, no teníamos que dedicar tanto tiempo a los aspectos básicos. Pero sigo pensando que el nivel de preparación no ha bajado. Ahora tenemos mandos con más experiencia ((para preparar a los reclutas))", comentá el soldado apodado "Pharaoh".

La tensión se mantiene incluso cuando dejan de correr. Todos saben que la llamada al frente puede llegar en cualquier momento.