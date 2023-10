"¿dónde están las feministas?", Isabel Ayuso cuestiona como condenan el "terrorismo" de Hamás

Yo no quiero con lo que estamos viviendo, estar otra vez normalmente [politizado] todo.

Sinceramente, no logro entender cómo en esta ocasión no son capaces de ponerse ni un solo momento del lado de esas familias y condenando los ataques terroristas que han sufrido tantos civiles.

Gente inocente en estos días.

Yo entiendo que aquellos que apalean policías, que revientan cajeros, que están con los del cale [Bo] [Roca], que han secuestrado y han matado en su historia, que [promueven] los escraches que han quemado las calles de Cataluña.

Pues yo entiendo que no condene el terrorismo de jamás, pero es terrorismo, es yihadismo y yo no me quito de la cabeza los cuerpos de esas mujeres, de esas chicas jóvenes rotos, esas mujeres violadas, ensangrentadas, que han expuesto y que han exhibido como trofeos durante estos días.

No sé dónde están esas feministas para ponerse de parte de ellas o para, por lo menos, recordar que eso no se puede tolerar.

Y creo que se pierde una gran oportunidad simplemente de condenarlo, no. Y luego ya hablamos de otras cosas.

Y por qué había además chicas jóvenes en una fiesta como esta, como [esta] a primera hora de la mañana, pues básicamente porque la mujer en Israel [es] libre, cosa que no ocurre al otro lado del muro por culpa del yihadismo.

Entonces, si no sabemos separar esto y condena algo tan grave como lo que hemos vivido, no estaremos a la altura de las grandes democracias liberales que sí lo están haciendo en estos días.

Creo que el Gobierno de España debería hacer lo mismo y no dejarnos en bochorno.