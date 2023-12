Elecciones en Rusia: ¿Quién se opone a Putin?

Ekaterina Duntsova se perfila como la principal rival de Vladimir Putin en los comicios presidenciales del próximo año. Las elecciones en Rusia durante el 2024 podría significa originar el quinto mandato de Putin, los analistas lo dan por hecho.

"La situación actual en Rusia es que las personas que podrían representar a los ciudadanos con opiniones y valores democráticos o están en la cárcel, son procesados, tienen sus derechos restringidos o han decidido abandonar el país. Así que pensamos, ¿por qué no podría presentarse una mujer como presidenta, alguien que simbolice dulzura, amabilidad y sentimientos?", aseguró Ekaterina Duntsova.

Duntsova dice ser consciente del riesgo que supone criticar abiertamente al Kremlin. Ya ha sido interrogada por su oposición a la guerra en Ucrania. Y ha denunciado que el banco bloqueó las transferencias de dinero a su nombre después de dirigirse a sus partidarios para pedir apoyo financiero.

Pero también la acusan de ser un títere del Kremlin, una falsa candidata con el único propósito de restar votos a la oposición, o de alimentar la ilusión de que hay democracia en Rusia.

Duntsova, madre de tres hijos, es oriunda de Siberia, donde tiene un sólido historial político como diputada del parlamento local.

"No tengo motivos para creer que Duntsova no esté actuando con sinceridad. Tiene buena reputación, se muestra como una persona honesta, con ideas sinceras. Alguien a quien le importa de verdad luchar por unos ideales, no una política oportunista.", afirma el analista político Abbas Gallyamov.

Se da por hecho que Putin obtendra otro mandato como presidente - el quinto. Anunció su candidatura ante la plana mayor del Ejercito, vinculando así implícitamente su victoria a la guerra en el país vecino, Ucrania.