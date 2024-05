La final del popular festival de la canción Eurovisión arrancó este sábado en la ciudad sueca de Malmö, donde un centenar de manifestantes se congregaron cerca del lugar donde se celebra para protestar contra la participación de Israel por la guerra en Gaza.

La actuación de la cantante israelí Eden Golan, una de las favoritas en las casas de apuestas para ganar este concurso con su tema "Hurricane", fue recibida con una mezcla de abucheos y aplausos en la Malmö Arena.

El concurso se ha visto rodeado de polémica por permitir la participación de Israel a pesar de los múltiples llamados a excluir el país por su ofensiva contra la Franja de Gaza.

Fuera del recinto, la policía dispersó a manifestantes que ondeaban banderas palestinas y coreaban "Palestina libre".

En Malmö, donde vive la mayor comunidad de origen palestino de Suecia, más de 5.000 personas, según la policía, se congregaron pacíficamente por la tarde para protestar contra la participación de Israel.

"No estamos en contra de Eurovisión, sino de que Israel participe en Eurovisión. No queremos a su representante en Malmö (...) por lo que esta pasando en Gaza", declaró Ingemar Gustavsson, un jubilado sueco.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), que hace dos años suspendió a Rusia por la guerra en Ucrania, confirmó en marzo la participación de Israel, aunque pidió a su representante modificar la canción presentada.

El tema, entonces llamado "October Rain", se consideró demasiado político por sus aparentes alusiones al ataque de Hamás el 7 de octubre que desencadenó la guerra en Gaza.

A la polémica por la participación de Israel se sumó un altercado con el representante neerlandés, Joost Klein, que el sábado fue descalificado por la organización del concurso tras una denuncia interpuesta por una miembro del equipo de producción.

La emisora neerlandesa Avrotros indicó que Klein fue descalificado por un "movimiento amenazador hacia una operadora de cámara" cuando se dirigía al camerino tras la semifinal.

El representante "indicó en varias ocasiones que no deseaba ser filmado. Esto no fue respetado", añadió Avrotros, precisando que "Joost no tocó a la operadora de cámara".

La UER justificó previamente su decisión debido a que los hechos estaban siendo investigados por la policía sueca.

La emisora neerlandesa calificó de "desproporcionada" esta expulsión, tras la cual 25 países y no 26 se disputarán el primer puesto del certamen, conquistado por Suecia en 2023.

- Manifestaciones propalestinas -

Malmö, tercera ciudad sueca con 360,000 habitantes, esperaba la llegada de unos 100.000 aficionados de 90 países coincidiendo con el 50º aniversario de la icónica victoria en Eurovisión del grupo sueco ABBA con la popular "Waterloo".

El jueves, la participación israelí en la segunda semifinal del certamen reunió a unos 12.000 manifestantes en las calles de Malmö, que portaban banderas palestinas y pancartas con lemas como "la UER legitima el genocidio".

La controversia ha llegado a las instancias políticas. Ministros de Francia y Alemania consideraron "inaceptables" los llamados al boicot, pero en España, el socio minoritario del gobierno de izquierdas pidió la "expulsión de Israel".

La UER insiste en el carácter apolítico del concurso, argumento que esgrimió el año pasado para vetar la intervención del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la gala.

Sin embargo, el conflicto en Gaza ya ha tenido protagonismo en esta 68ª edición del certamen.

En la actuación inaugural de la primera semifinal el martes, el cantante sueco Eric Saade saltó al escenario con un pañuelo palestino atado alrededor de su muñeca.

En Bélgica, los sindicatos de la cadena de televisión pública flamenca, VRT, interrumpieron la transmisión de la segunda semifinal para difundir un mensaje de apoyo a los palestinos.

- Alta seguridad -

La organización del certamen solo permite la entrada de banderas de los países participantes y prohíbe cualquier cartel con mensaje político en el interior del Malmö Arena para que la música, las lentejuelas y la diversión sean los únicos protagonistas de la velada.

Con ese fin, los asistentes tuvieron que pasar controles de seguridad reforzados, destinados principalmente a impedir la entrada de manifestantes.

La policía sueca asegura que no hay ninguna amenaza directa contra la competición, aun así Dinamarca y Noruega enviaron refuerzos para garantizar la seguridad.

Para Sally Sadler, una aficionada británica, estas protestan ensombrecen "un poco" la fiesta.

"Ante todo, se trata de unidad y de música. Estamos aquí todos juntos, todas las naciones, por el amor y no por el odio", recordó.

En el plano musical, lo más importante para los aficionados del concurso, esta edición ofrece un amplio abanico de géneros musicales, extravagantes actuaciones y temas animados y pegadizos.