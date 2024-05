La curiosa competición reúne cada año a decenas de personas en Cooper´s Hill, en el suroeste de Inglaterra. Y consiste en lanzarse colina abajo... para atrapar un gran queso Gloucester.

"Nunca me rompí un hueso. No me he lesionado. Creo que una vez me hice un moretón. Tengo algunos rasguños en la cara, pero es esperable cuando ruedas cuesta abajo", cuenta Abby Lampe, ganadora de la competición femenina correspondiente al año 2024.

El evento tiene lugar cada último lunes de mayo y se compite en distintas categorías, según edad y género. Los participantes tienen que lanzarse para atrapar la pieza, que pesa entre tres y cuatro quilos y rueda a gran velocidad a lo largo de 180 metros.

"Da un poco de miedo. Pero sabía que tenía que relajarme y no luchar contra la colina", dijo Dylan Twiss, ganador de un gran queso Gloucester en la categoría masculina. Para los espectadores de la competencia, que cada año reúne a más personas, la experiencia es cuando menos divertida. "Deben estar locos. Es peligroso. Pero por lo que pude ver, nadie resultó herido de gravedad. Así que al final es muy divertido", comentaron Amanda Tedesco y Paddy Clark.

No está claro cómo surgió la carrera del queso, pero hay registros sobre la tradición desde hace al menos 200 años.