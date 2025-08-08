×
Guerra en Ucrania
VIDEO | Drones rusos dificultan primeros auxilios en el frente de combate en Ucrania

Médicos de combate ucranianos afirman que más de la mitad de las muertes y lesiones que atienden son causadas por drones. Y cada vez es más difícil llevar a los soldados heridos a las unidades médicas

    Acaba de oscurecer y el puesto de estabilización médica empieza a llenarse. En tan solo una hora, llegan 3 ambulancias con soldados heridos en el frente, a pocos kilómetros hacia el este.

    Una gran cantidad de drones controlan el espacio aéreo y las evacuaciones se están volviendo muy difíciles. Yevgen, un anestesista que asiste a los soldados heridos, apunta que durante la guerra de Vietnam "solo se tardaba 40 minutos en evacuar a un soldado herido en helicóptero", una realidad muy distinta se vive en Ucrania.

    En la guerra en Ucrania incluso 10 kilómetros pueden convertirse en un reto imposible. Los vehículos de evacuación no puede acercarse a causa de los drones y los primeros auxilios son cada vez más escasos. 

    Expandir imagen
    Los soldados ucranianos reciben formación médica, con entrenamientos semanales.
    Los soldados ucranianos reciben formación médica, con entrenamientos semanales. (DW EN ESPAÑOL)
    Expandir imagen
    Los vehículos de rescate tienen dificultades para acercarse a retirar los heridos en la línea de combate.
    Los vehículos de rescate tienen dificultades para acercarse a retirar los heridos en la línea de combate. (DW EN ESPAÑOL)

    "Los ataques contra personal médico se consideran crímenes de guerra según el derecho internacional. Pero en Ucrania, esta norma ha dejado de respetarse", lamenta Yevgen.

    En el frente, los soldados reciben ahora formación médica. Muchas unidades realizan sesiones de entrenamiento de emergencia cada semana. Saben que pueden quedarse atrapados en el campo de batalla tras un ataque.

