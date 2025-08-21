Adolescentes y niños ucranianos, hasta de solo 12 años, están llevando a cabo actos de sabotaje y espionaje para Rusia. Los fiscales afirman que están siendo reclutados e instruidos por agentes del servicio federal de seguridad ruso, a menudo a través de aplicaciones de mensajería encriptadas.

Los jóvenes son contratados, inicialmente, para tareas comunes como colgar carteles anunciando trabajos de conductor. Cobran 400 grivnas, unos ocho euros y reciben el pago forma rápida y fácil, a través de una aplicación bancaria. Luego llegó el siguiente encargo, por 20 euros, pero esta vez el encargo tiene otra naturaleza.

Pintar grafitis con mensajes ofensivos hacia el presidente Volodimir Zelenski o prender fuego a un transformador eléctrico, pueden ser el siguiente nivel en una escala por los que que exigen pruebas fotográficas para liberar los pagos.

Negarse a cumplir los encargos puede no ser una opción. Intimidación y chantaje median ante la negativa y los jóvenes suelen cumplir con la tarea al temer por su vida o la de sus familiares. Algunos han terminado en la cárcel.

Un atentado con explosivos caseros, en el que tres personas resultaron heridas, es uno de los casos más notorios. La inteligencia ucraniana escudriña las redes buscando mensajes que permitan evitar que más jóvenes caigan en el esquema de sabotajes; pero suele ser tan complicado como encontrar una aguja en un pajar.