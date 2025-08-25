El objetivo en la mira: dentro de edificios o a campo abierto. Los drones de fibra óptica son el último desarrollo en la carrera armamentista entre Ucrania y Rusia.

Conectados a su operador mediante un fino cable de fibra, los rusos fueron los primeros en hacer uso de ellos hace un año en la región de Kursk. Ahora, brigadas ucranianas como la de Azov también los utilizan. Ofrecen claras ventajas frente a los drones controlados por radio:

"Si un dron por radio vuela sobre colinas o intenta aterrizar allí, se pierden el control y la señal de video. Este dron seguirá mostrando la imagen — independientemente del terreno o la vegetación.", señala un piloto de dron de la Brigada Azov.

Los drones de radio también pueden ser detectados y su señal de video monitoreada por el enemigo. Los drones con cable de fibra óptica se consideran seguros... por ahora. Pero también tienen un punto débil. El cable de fibra, muy difícil de detectar, puede engancharse y romperse, dejando al dron inutilizable.

Otro de los problemas que enfrentan las tropas que usan drones con fibra óptica, es que dejan un rastro que puede guiar al enemigo hasta el operador del dron. Como le ocurrió a un equipo ucraniano que manejaba drones desde un sótano. Su posición fue descubierta y los rusos los atacaron.

Prepararlos los drones con fibra óptica lleva más tiempo —y requiere más trabajo. Pero su uso ha ofrecido a los comandantes una nueva visión del campo de batalla.

"Cuando empezamos a usar drones con fibra óptica más seguido, encontramos puntos bastante interesantes. Había ametralladoras, depósitos de municiones, motocicletas que no esperábamos ver allí, pero que estaban muy cerca.", comentó Sot Aristocrat, comandante de la brigada Khartiia.

Pocas innovaciones han cambiado la guerra tanto como los drones. Cumplen múltiples funciones. Reconocimiento, ataques quirúrgicos, distancia con el enemigo, son algunas de las ventajas que ofrecen en el campo de batalla.

Los drones de fibra óptica representan el último avance en el frente, pero no será el último.