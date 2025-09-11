En Pokrovsk todos han esperado hasta el último momento para abandonar sus hogares. Muchos lo hicieron a pie o en bicicleta. Desde hace casi un año se esperaba que Rusia ocupara esa localidad. Sin embargo, contra viento y marea, sigue en manos ucranianas.

Pero ahora la situación es tan crítica, que ni los equipos de evacuación acuden hasta allí.

Algunos habitantes de la región de Lugansk se niegan a entregar sus pueblos y ciudades a Rusia y acusan a Putin de ser un "terrorista".

A pesar de los esfuerzos diplomáticos de Donald Trump, hasta ahora Putin no ha dado señales de querer llegar a un acuerdo. Por eso, mientras en Europa se quiere creer que la guerra está por terminar, en Ucrania la mayoría ve muy lejano el fin del conflicto.