Guerra en Ucrania
Guerra en Ucrania

VIDEO | Civiles ucranianos huyen del avance ruso en Lugansk

Desde los primeros días de su invasión de Ucrania, las fuerzas rusas han controlado casi toda la región de Lugansk. Sin embargo, Ucrania aún controla ciudades clave en Donetsk, otra parte del Donbás, pero los recientes avances rusos obligan a los civiles a abandonarlo todo

    En Pokrovsk todos han esperado hasta el último momento para abandonar sus hogares. Muchos lo hicieron a pie o en bicicleta. Desde hace casi un año se esperaba que Rusia ocupara esa localidad. Sin embargo, contra viento y marea, sigue en manos ucranianas.

    Pero ahora la situación es tan crítica, que ni los equipos de evacuación acuden hasta allí.

    Algunos habitantes de la región de Lugansk se niegan a entregar sus pueblos y ciudades a Rusia y acusan a Putin de ser un "terrorista".

    A pesar de los esfuerzos diplomáticos de Donald Trump, hasta ahora Putin no ha dado señales de querer llegar a un acuerdo. Por eso, mientras en Europa se quiere creer que la guerra está por terminar, en Ucrania la mayoría ve muy lejano el fin del conflicto.

