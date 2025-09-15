El gabinete de Alemania aprobó recientemente un proyecto de ley para introducir el servicio militar voluntario. La legislación deja la puerta abierta al retorno al servicio militar obligatorio, que fue suspendido en 2011.

El Ejército Alemán, o Bundeswehr, tiene dificultades para engrosar sus filas, y ante el anuncio del servicio militar voluntario los jóvenes alemanes tienen opiniones divididas.



Alemania está modificando su política militar para hacer frente a los retos geopolíticos. El gabinete ha aprobado un proyecto de ley para aumentar el número de efectivos. Pero el gran dilema sigue ahí: ¿debería reintroducirse el servicio militar obligatorio? Veamos qué opinan los alumnos de este colegio secundario en Bonn.

"Creo que no es correcto que se obligue a nadie a hacer el servicio militar. Pienso que hay mucha gente dispuesta a hacer más bien trabajo social y que piensa: El servicio militar no es para mí", asegura Florian Kurth quien pronto cumplirá 18 años y podrá alistarse en las fuerzas armadas alemanas.

Retomar el interés

En 2011, Alemania suspendió el servicio militar obligatorio. Con el nuevo proyecto de ley se pretende fomentar el interés.

A partir del 2026, los jóvenes de 18 años recibirán un cuestionario online —obligatorio para los hombres y voluntario para las mujeres— con el fin de atraer a más reclutas.Los candidatos aptos serán invitados a un reconocimiento médico.

Según una reciente encuesta, el 30 % de los jóvenes de entre 12 y 18 años cree que el servicio militar debería ser obligatorio. Otra cuestión problemática: actualmente, las mujeres están exentas del servicio militar.

El canciller alemán Friedrich Merz declaró recientemente que no descarta incluir a las mujeres si se reinstaura el servicio militar obligatorio.