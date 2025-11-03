×
VIDEO | Europa muestra falencias en medio de la guerra comercial

El embargo chino a las tierras raras ejerce presión sobre la Unión Europea mientras que la política arancelaria de Trump hace mella en los libros contables

    Europa se encuentra entre la espada y la pared. El modelo de negocio anterior, basado en la prosperidad mediante el comercio con ambas partes, ya no funciona. La UE no solo carece de tecnologías propias para el futuro, sino también de las materias primas necesarias para desarrollarlas.

    La presión adicional que ejerce la política arancelaria comienza a crear grietas en la economía europea, que en su arsenal tiene poco para responder. 

    En Europa suenan las alarmas. Sin tierras raras no hay tecnología para el futuro. Sin semiconductores, no hay transición energética, ni movilidad eléctrica. Por este motivo, la UE aspira a lograr una mayor independencia.

      La cadena internacional de Alemania. Noticias y análisis en español desde la perspectiva europea. Más de 170 periodistas de 16 países te informan de toda la actualidad internacional, de América y de Alemania.