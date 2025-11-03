Europa se encuentra entre la espada y la pared. El modelo de negocio anterior, basado en la prosperidad mediante el comercio con ambas partes, ya no funciona. La UE no solo carece de tecnologías propias para el futuro, sino también de las materias primas necesarias para desarrollarlas.

La presión adicional que ejerce la política arancelaria comienza a crear grietas en la economía europea, que en su arsenal tiene poco para responder.

En Europa suenan las alarmas. Sin tierras raras no hay tecnología para el futuro. Sin semiconductores, no hay transición energética, ni movilidad eléctrica. Por este motivo, la UE aspira a lograr una mayor independencia.