La Navidad ya se ve por todos lados en Varsovia, la capital de Polonia. Los polacos esperan que estas fiestas sean tranquilas. Pero muchos sienten que, desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala contra Ucrania hace más de tres años, la paz ya no se puede dar por sentada.

Por eso el Gobierno ha anunciado un nuevo programa de entrenamiento militar para civiles.

"Cada uno de nosotros debe adquirir habilidades y conocimientos prácticos para saber cómo comportarse en una situación compleja. Vivimos los tiempos más peligrosos desde la Segunda Guerra Mundial. Desde hace casi cuatro años, se libra una guerra justo al otro lado de nuestras fronteras", asegura Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Mministro de Defensa de Polonia.

Polonia ha registrado varios incidentes de seguridad en los últimos meses. En septiembre, drones rusos violaron el espacio aéreo polaco. Además, esta semana, se produjo un sabotaje ferroviario atribuido a miembros de la inteligencia rusa.

Estos acontecimientos han generado debates sobre la defensa del país. El entrenamiento militar voluntario, que incluye ejercicios de primeros auxilios y supervivencia, es una de las respuestas. Y aunque los polacos están divididos en muchos temas, muchos coinciden en la necesidad de la preparación militar de los ciudadanos.





Más gasto militar

En los últimos años, Polonia ha realizado importantes inversiones en sus fuerzas armadas. El ejército polaco es ahora el tercero más grande de la OTAN, con más de 200 mil soldados.

Y con un gasto en defensa que supera el 4 % del PIB, Polonia invierte más que cualquier otro miembro de la OTAN en relación con el tamaño de su economía.

Los expertos afirman que el nuevo programa de entrenamiento militar podría impulsar aún más las ambiciones de Polonia.

"Estas capacitaciones son útiles para preparar a una mayor parte de la población para reaccionar ante amenazas inminentes desde el comienzo y, en segundo lugar, para aumentar el número de reservistas que pueden ser llamados a filas en caso de guerra", señala Oscar Luigi Guccione, miembro de la German Marshall Fund.

Para 2027, el programa tiene como objetivo formar a 400 mil personas. Con ello, Polonia espera poder disuadir una eventual agresión enemiga.