Un espectacular incendio se declaró la mañana del miércoles en un hospital de Cartagena, en el sureste de España, obligando a evacuar a los enfermos a otras zonas del centro antes de que se diera por controlado, informaron los servicios de emergencia.

"Bomberos controlan incendio en hospital Santa Lucía de Cartagena iniciado a las 7:15 h", indicaron los servicios de emergencia de esta ciudad del Mediterráneo español en su cuenta de X sin que haya constancia, por el momento, de ningún daño personal causado por el fuego.

"Al iniciarse las llamas, personal del centro sanitario ha evacuado a los pacientes de este bloque y zonas próximas a estancias más seguras", agregaron.

Imágenes de medios locales mostraron cómo un violento incendio esparció las llamas por la fachada de uno de los bloques del Hospital Santa Lucía al inicio de la mañana, provocando una densa nube de humo negro alrededor.

El fuego, según las informaciones iniciales, se habría originado "en una estancia exterior del centro sanitario", según explicó el Ayuntamiento de Cartagena en un comunicado, y se habría propagado debido al "fuerte viento" por la fachada, afectando al menos a dos plantas de uno de los bloques del hospital.

Cuando se iniciaron las llamas, el personal del hospital decidió evacuar a los pacientes de este bloque a zonas más seguras, resaltó la nota.

Los servicios de emergencia desplegados siguen inspeccionando el área afectada y realizando tareas de ventilación, añadieron.



