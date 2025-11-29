VIDEO | Kiev se queda a oscuras tras un ataque ruso que ha dejado más de dos muertos y 20 heridos
Al menos dos personas han muerto y más de 20 han resultado heridas, entre ellas un niño de 13 años, por un gran ataque aéreo de Rusia desatado esta pasada noche contra la capital de Ucrania, Kiev, que ha dejado varios incendios en edificios residenciales y a medio millón de sus habitantes sin electricidad.
El ministro de Exteriores de Ucrania ha hablado de una noche difícil en todo el país, objetivo de un nuevo ataque aéreo masivo de Rusia, que ha comprendido decenas de misiles balísticos y de crucero, así como más de 500 drones.
Las alarmas han comenzado a sonar a primera hora de la madrugada cuando varios misiles han caído sobre zonas residenciales de la capital y las autoridades ucranianas han instado a la población a permanecer en sitios seguros y no salir a la calle.
Varios edificios han resultado dañados, lo que ha provocado incendios, fachadas destruidas y el derrumbe de escombros sobre zonas de paso.
Por su parte, el Ministerio de Energía de Ucrania ha informado de que más de medio millón de consumidores se han quedado sin electricidad en Kiev, a los que hay que sumar otros 100.