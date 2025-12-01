El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que hay "buenas posibilidades" de un acuerdo entre Rusia y Ucrania tras las discusiones entre delegados estadounidenses y ucranianos en Florida, previas al viaje de su enviado especial a Moscú.

Horas después de discusiones que ambas partes coincidieron en calificar como "productivas", el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que se requiere más trabajo, y una fuente de la delegación de Kiev calificó las conversaciones como "difíciles".

Las negociaciones en Florida se produjeron en un momento en que Kiev enfrenta una creciente presión militar y lidia con un escándalo de corrupción interno. Prepararon el terreno para el viaje a Moscú este lunes del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, que espera reunirse con el presidente Vladimir Putin el martes.

Washington ha presentado un plan para poner fin al conflicto de casi cuatro años y busca concretarlo con la aprobación de Moscú y Kiev.

"Ucrania tiene algunos problemillas complejos", declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, refiriéndose a la investigación por corrupción que obligó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a destituir a su jefe de gabinete y principal negociador.

"Pero creo que hay buenas posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo", añadió.

Más temprano Rubio les dijo a reporteros que la reunión en Florida -a la que asistieron Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner- fue una "sesión muy productiva", pero "hay más trabajo por hacer".

"Esto es delicado. Es complicado", añadió.

"Hay muchos factores en juego, y obviamente hay otra parte involucrada que tendrá que ser parte de la ecuación, y eso continuará más adelante esta semana cuando Witkoff viaje a Moscú", aseguró Rubio.

El secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Rustem Umerov, encabezó la delegación de su país, que también incluía a Andrii Hnatov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y al asesor presidencial Oleksandr Bevz.

Umerov escribió en Facebook que había informado al presidente Volodimir Zelenski del "progreso sustancial" de las conversaciones.

"Es importante que las conversaciones tengan una dinámica constructiva y que todos los temas sean discutidos abiertamente y con un enfoque claro de asegurar la soberanía de Ucrania y los intereses nacionales", escribió Zelenski en X tras las conversaciones.

-Frenesí diplomático-

Una propuesta inicial estadounidense de 28 puntos, redactada sin la participación de los aliados europeos de Ucrania, habría exigido que Kiev se retirara de su región oriental de Donetsk, y que Estados Unidos reconociera de facto las regiones de Donetsk, Crimea y Lugansk como rusas.

Estados Unidos modificó el borrador original tras las críticas de Kiev y Europa, pero el contenido actual sigue siendo incierto.

Una fuente cercana a la delegación de Kiev en Florida le dijo a la AFP el domingo que "el proceso no es fácil porque continúa la búsqueda de formulaciones y soluciones".

Tras las negociaciones en Florida, el presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá el lunes a Zelenski para conversar en París.

Por otra parte, Rubio no asistirá a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN el miércoles y el jueves en Bruselas, a pesar de las preocupaciones de los aliados sobre el plan estadounidense para Ucrania.

Este frenesí diplomático se produce mientras la guerra, que ha causado la muerte de decenas de miles de civiles y militares y desplazado a millones de ucranianos, no muestra señales de ceder.

-Petroleros atacados-

Antes de las conversaciones en Florida, las fuerzas rusas atacaron la capital de Ucrania y la región durante dos noches consecutivas mientras avanzaban en la línea del frente.

Un ataque con drones en las afueras de Kiev mató a una persona e hirió a 11 la noche del sábado, según informó el gobernador regional.

Horas antes, una fuente de seguridad ucraniana declaró que Kiev era responsable de los ataques a dos petroleros en el Mar Negro que, según se cree, transportaban de forma encubierta petróleo ruso sancionado.

Una de las terminales petroleras más grandes de Rusia detuvo sus operaciones el sábado tras un ataque con drones.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), grupo que incluye a las grandes petroleras estadounidenses Chevron y ExxonMobil y propietario de la terminal, calificó el ataque de "terrorista".