El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, a actuar para poner fin a la guerra en Ucrania y corregir los desequilibrios comerciales, si bien su anfitrión rechazó cualquier responsabilidad en el conflicto entre Kiev y Moscú.

El presidente del gigante asiático expresó durante el encuentro en Pekín su deseo de que las relaciones económicas bilaterales se desarrollen de manera "equilibrada" y, con reservas, su voluntad de paz en Ucrania.

"China apoya todos los esfuerzos por la paz" y "seguirá desempeñando un papel constructivo para encontrar una solución a la crisis", zanjó Xi.

"Al mismo tiempo, se opone firmemente a cualquier intento irresponsable de culpar o difamar a nadie", añadió, pese a que Macron no ha expresado públicamente ninguna queja.

En una comparecencia conjunta ante la prensa, el presidente francés dijo haber "hablado largo y tendido" con su par chino sobre la situación en Ucrania, "una amenaza vital para la seguridad europea".

"Espero que China se sume a nuestro llamamiento y a nuestros esfuerzos para lograr, como mínimo, un alto el fuego lo antes posible", afirmó.

Anteriormente, había calificado la cooperación con China de "decisiva" sobre el conflicto rusoucraniano iniciado en febrero de 2022.

Reconoció de manera más general la existencia de "desacuerdos" entre ambos países, pero dijo que tienen la "responsabilidad de superarlos, de encontrar mecanismos de cooperación y de resolución de conflictos para lograr un multilateralismo eficaz en el que creemos", añadió.

El presidente chino, acompañado de su esposa Peng Liyuan, recibió a Macron y a la primera dama francesa, Brigitte Macron, en el monumental Gran Salón del Pueblo, escenario de los congresos del Partido Comunista Chino.

Escucharon los himnos nacionales y pasaron revista a la guardia, antes de ser saludados por niños a los que el mandatario francés besó la mano.

-Firma de contratos-

El jefe de Estado francés llegó el miércoles por la noche acompañado también por 35 directivos de grandes grupos empresariales, como Airbus, EDF y Danone, y representantes de otras compañías familiares, desde el sector del lujo hasta el agroalimentario.

Este jueves asistió a la firma de varios contratos.

Se trata de la cuarta visita de Estado de Macron a China desde que fue elegido presidente en 2017. El propio Xi Jinping fue recibido en Francia con altos honores en febrero de 2022.

Como socio económico y político fundamental de Rusia, es el primer comprador mundial de hidrocarburos rusos, incluidos los productos petrolíferos, lo que alimenta la maquinaria bélica. Los europeos acusan además a Pekín de suministrar componentes militares a Moscú.

Por otro lado, China nunca ha condenado la invasión rusa de Ucrania.

- Diplomacia de los pandas -

Los desequilibrios comerciales constituyen otro importante motivo de controversia, ya que las prácticas comerciales chinas se consideran desleales, desde los automóviles eléctricos hasta el acero.

La relación entre China y la Unión Europea se caracteriza por un enorme déficit comercial (357.100 millones de dólares) desfavorable para la UE.

Macron parece haber sido escuchado en su llamamiento a las inversiones cruzadas, con un intercambio de tecnologías comparable al que llevan a cabo los europeos y que ha contribuido al despegue económico de Pekín, sinónimo de creación de empleo y valor añadido.

En este sentido, se firmó una carta de intenciones.

"Ambas partes se han comprometido a promover el desarrollo equilibrado de las relaciones económicas y comerciales bilaterales, a aumentar las inversiones recíprocas y a ofrecer un entorno comercial equitativo", afirmó Xi, cuyo país libró en 2025 una intensa guerra comercial con Estados Unidos.

Al igual que en Francia en 2024, las dos parejas presidenciales se reunirán el viernes en un contexto más informal en Chengdu (suroeste), adonde recientemente fueron devueltos dos pandas gigantes prestados a Francia.

Ambos países firmaron un acuerdo al respecto cuyos términos no se han revelado.