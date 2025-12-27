×
Vladimir Putin
Vladimir Putin

VIDEO | Putin brilla en un dibujo animado infantil de Año Nuevo

Una plataforma rusa de streaming emitió el viernes un episodio especial de Año Nuevo de la popular serie de dibujos animados infantiles ´Prostokvashino´, en la que aparece una versión animada del presidente Vladimir Putin

    Las festividades de fin de año siempre traen sorpresas. En Rusia, imágenes difundidas por una plataforma de streaming mostraron una escena de un episodio especial de Nochevieja del dibujo animado de culto ruso ´Prostokvashino´.

    Hasta ahí nada raro, pero el personaje principal del episodio que se estrenó el viernes es el presidente Vladimir Putin.

    El programa es un sucesor moderno de un clásico de la era soviética y gira en torno a un gato y un perro. Ambos discuten si el discurso anual de Año Nuevo del presidente, transmitido por televisión, es en vivo o pregrabado.

    El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, explicó la aparición de Putin diciendo que él es "parte integral de la vida de los niños y del país en su conjunto".

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.