Ataque nocturno ruso deja a miles de hogares en Kiev sin calefacción en pleno invierno

Un ataque nocturno ruso dejó sin calefacción a más de 5,600 edificios residenciales en Kiev, cuando las temperaturas en la capital ucraniana rondan los -14 °C, anunció el martes el alcalde Vitali Klitschko.

Impacto del ataque ruso en la infraestructura de Kiev

"Después de este ataque, 5,635 inmuebles residenciales están sin calefacción", indicó el regente en Telegram. "Una gran parte de la ciudad quedó sin agua corriente", agregó.

Una mujer resultó herida y varios edificios, dañados, incluida una escuela primaria, precisó Klitschko.

Estos nuevos bombardeos tienen lugar más de una semana después del peor ataque de Moscú contra la red energética de Kiev desde el inicio de su invasión a Ucrania hace casi cuatro años.

Ese ataque, perpetrado el 9 de enero, dejó sin calefacción a la mitad de la ciudad durante días, en medio de temperaturas gélidas.

Rusia también atacó Kiev la madrugada de este martes con drones de combate de largo alcance, antes de disparar misiles crucero contra la capital y su entorno.

Reacciones oficiales y contexto internacional

"Los servicios municipales y de energía trabajan por restaurar la calefacción, el agua y la electricidad en las residencias de Kiev", aseguró Klitschko.

El ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, afirmó el martes que esta ola de ataques rusos debe ser discutida en la cita del Foro Económico Mundial, que se celebra esta semana en Davos, Suiza.

"Los bárbaros ataques de [el presidente ruso Vladimir] Putin de esta mañana son una llamada de alerta a los líderes mundiales en Davos: el apoyo al pueblo ucraniano es urgente. No habrá paz en Europa sin una paz duradera en Ucrania", sostuvo Sibiga.

Rusia bombardea el sistema energético ucraniano desde el inicio de la invasión, con lo que, según Kiev, Moscú busca quebrar la resistencia de los ucranianos.