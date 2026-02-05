Ucrania dice que el diálogo con Rusia en Abu Dabi es "productivo"

Ucrania calificó este miércoles de "productivo" el primer día de la segunda ronda de negociaciones directas con Rusia en Abu Dabi, bajo mediación estadounidense, en busca de una salida diplomática a la guerra. ( AFP )

Ucrania calificó este miércoles de "productivo" el primer día de la segunda ronda de negociaciones directas con Rusia en Abu Dabi, bajo mediación estadounidense, en busca de una salida diplomática a la guerra.

Kiev señaló que las reuniones continuarán el jueves.

Las conversaciones son las más recientes en varias iniciativas diplomáticas que hasta ahora no han logrado alcanzar un acuerdo para detener la guerra, desatada por la invasión rusa de febrero de 2022.

Al subrayar el costo humano del conflicto, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo el miércoles que 55,000 soldados de su país han muerto.

"Y hay un gran número de personas que Ucrania considera como desaparecidas", declaró a la cadena francesa France 2, según la traducción del canal.

La guerra se ha convertido en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos, millones obligados a huir de sus hogares en Ucrania y gran parte del este y el sur del país devastados.

Las conversaciones del miércoles se celebraron tras semanas de ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania, que han dejado a los residentes de Kiev en la oscuridad y el frío, con temperaturas que han descendido hasta los -20°C.

A pesar de que el Kremlin reiteró sus exigencias de línea dura antes de las conversaciones, el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, dijo que el primer día había sido "sustantivo y productivo, enfocado en pasos concretos y soluciones prácticas".

Zelenski dijo el miércoles que esperaba un nuevo intercambio de prisioneros con Rusia "en un futuro cercano".

- La cuestión de las tierras -

El Kremlin insistió el miércoles en que proseguirá con su ofensiva hasta que Ucrania acepte sus condiciones.

El portavoz de la diplomacia ucraniana, Gueorgui Tykhy, indicó que Kiev espera de estas reuniones "saber lo que realmente quieren los rusos y los estadounidenses".

Añadió que el contenido de las conversaciones versó sobre "temas militares y político-militares", sin dar más detalles.

El principal punto de fricción para resolver el conflicto es el destino a largo plazo del territorio en el este de Ucrania.

Moscú exige que Kiev retire sus fuerzas de gran parte de la región oriental del Donbás, incluyendo zonas ricas en recursos naturales, y el reconocimiento internacional de que las tierras tomadas en la invasión le pertenecen.

Pero Kiev dice que el conflicto debería congelarse a lo largo de la actual línea del frente y rechaza un repliegue unilateral de fuerzas.

El presidente estadounidense Donald Trump mandó a Abu Dabi a su enviado internacional Steve Witkoff, y a su yerno Jared Kushner para intentar lograr un acuerdo.

Para negociar con Umerov, Rusia envió a su director de inteligencia militar, Ígor Kostiúkov.

Europa teme haber quedado al margen del proceso, pese a que Francia y Reino Unido lideran los esfuerzos para reunir una fuerza de mantenimiento de la paz que podría desplegarse en Ucrania si los beligerantes alcanzan un acuerdo de paz.

Era "estratégicamente importante para Europa en algún momento formar parte de las negociaciones", declaró a la AFP este miércoles la embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Mathernova.

Rusia ocupa alrededor del 20 % de Ucrania, pero Kiev aún controla aproximadamente una quinta parte de la región de Donetsk.

Moscú también reclama como propias las regiones de Lugansk, Jersón y Zaporiyia, y tiene porciones territoriales en al menos otras tres regiones del este ucraniano.

- "Prepararnos para lo peor" -

En el campo de batalla, Rusia ha ido avanzando en detrimento de la vida de muchos de sus soldados, con la intención de desgastar al ejército ucraniano.

Este miércoles, un bombardeo ruso contra un mercado en la ciudad de Druzhkivka (este) causó al menos siete muertos y 15 heridos, informaron las autoridades regionales ucranianas.

El director general del operador ferroviario estatal de Ucrania dijo a la AFP que creía que los recientes ataques rusos tenían como objetivo aislar regiones enteras del resto del país.

Tras la primera ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi el mes pasado, los ucranianos se mostraron escépticos de que pudiera alcanzarse un acuerdo con Moscú.

"Creo que todo es solo un espectáculo para el público", opinó Petro, un residente de Kiev. "Debemos prepararnos para lo peor y esperar lo mejor".

En las calles de Moscú, algunos eran más optimistas.

"Todo el mundo es muy optimista sobre estas negociaciones", aseguró Larisa, una jubilada con familia en Ucrania y seres queridos en el frente.

"Esto tiene que terminar algún día, todo el mundo está harto", añadió Anton, un ingeniero de 43 años.