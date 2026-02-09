Estados Unidos quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio y propuso albergar conversaciones entre ambas partes la próxima semana, indicó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Los estadounidenses quieren el fin de la guerra, que pronto entrará en su quinto año, "de aquí al inicio del verano (boreal), en junio", declaró el viernes a periodistas Zelenski, cuyas palabras estaban bajo embargo hasta el sábado.

Washington "propuso por primera vez que los dos equipos negociadores, de Ucrania y Rusia, se reúnan en Estados Unidos, tal vez en Miami, dentro de una semana", detalló, tras las conversaciones celebradas el miércoles y jueves en Abu Dabi entre Moscú y Kiev, junto con representantes estadounidenses.

Ucrania dio su acuerdo para este nuevo encuentro, precisó, recordando que su país no aceptaría acuerdos concluidos entre Estados Unidos y Rusia sin la participación de Kiev, en particular respecto a las delicadas cuestiones territoriales.

Rusia, que lanzó su ejército a la ofensiva contra Ucrania en 2022, ocupa alrededor del 20 % del territorio ucraniano y presiona para obtener el control total de la región de Donetsk, en el este del país, amenazando con tomarla por la fuerza si las negociaciones fracasan.

Moscú exige también la retirada de las fuerzas ucranianas de las partes de ese territorio que aún controlan, exigencia inaceptable para Ucrania que considera que ceder terreno alentaría a Rusia.

Kiev, que se niega a firmar un acuerdo que no disuada a Rusia de llevar a cabo una nueva invasión, propuso congelar el conflicto a lo largo de las actuales líneas del frente.

Moscú rechazó esta propuesta y Washington aboga por que Kiev convierta las tierras que controla en la región de Donetsk en "zona económica libre" donde ninguna de las dos partes ejerza control militar.

"Si logramos crear una zona económica libre, necesitaremos reglas justas y fiables", estimó Zelenski.

- Cortes de electricidad -

Los dos bandos tampoco lograron ponerse de acuerdo sobre la cuestión de la central nuclear de Zaporiyia (sur), ocupada por Moscú desde el inicio de la invasión.

A lo largo de las negociaciones, Rusia lanzó oleadas de ataques mortales contra Ucrania, como el del sábado por la mañana contra su red energética, que provocó cortes de electricidad en gran parte del país, anunció la compañía eléctrica ucraniana.

Un nuevo ataque tuvo lugar en la noche del viernes al sábado, implicando 408 drones y 39 misiles, de los cuales 382 y 24 respectivamente fueron derribados, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

El Ministerio de Energía informó de "daños importantes", especialmente en las subestaciones eléctricas, y anunció que, como consecuencia, "las centrales nucleares se vieron obligadas a reducir su capacidad de producción y se aplicaron cortes de electricidad de emergencia en la mayoría de las regiones de Ucrania".

El operador eléctrico privado DTEK también reportó "daños importantes en los equipos de las centrales térmicas" bajo su gestión, precisando que se trataba del "décimo ataque masivo" contra ellas desde octubre de 2025.

Al recibir el sábado en Kiev a la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, Zelenski abogó por "una defensa aérea, una aviación militar y esfuerzos conjuntos" por parte de los europeos.

Los ataques rusos de las últimas semanas dejaron por momentos a cientos de miles de personas sin electricidad ni calefacción durante horas, mientras que las temperaturas cayeron hasta -5 °C en la capital a primera hora de la mañana y deben seguir bajando durante el fin de semana hasta alcanzar los -20 °C el lunes.

Kiev se vio obligada a solicitar ayuda de emergencia a la vecina Polonia el sábado tras estos bombardeos.

Estos nuevos ataques se producen un día después de unos disparos en Moscú que hirieron a un alto responsable de la inteligencia militar rusa, el general Vadim Alexeiev.

Rusia, que niega haber atacado a civiles, atribuyó este ataque a Kiev, que por el momento no hizo comentarios.