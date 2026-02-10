La justicia francesa lanzó este martes un llamado a testigos para encontrar posibles víctimas de un hombre de 79 años, encarcelado y acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores entre 1967 y 2022 en varios países, entre ellos Colombia.

El sobrino del hombre encontró en una memoria USB escritos de su tío en los que relataba "relaciones sexuales" con menores de 13 a 17 años, indicó el fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, en rueda de prensa.

Las agresiones tuvieron lugar en Colombia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas e India, así como en el suroeste de Francia y el territorio francés de Nueva Caledonia, en el océano Pacífico, detalló.

"Recorrió esos distintos países y, en cada uno de esos lugares donde se instala para brindar apoyo escolar, ser docente, va a conocer a jóvenes y va a mantener relaciones sexuales con esos jóvenes", según el fiscal.

El examen de la memoria USB, que el sobrino halló cuando se interrogaba sobre la "vida afectiva y sexual" de su tío y que representa "15 tomos", permitió establecer el número de 89 menores agredidos, apuntó.

El fiscal hizo público el nombre del sospechoso, Jacques Leveugle, con el objetivo de que otras posibles víctimas se den a conocer, en el marco del llamado a testigos.

Detalles de las agresiones y confesiones del acusado

"Pensábamos que internamente lograríamos identificar a todas las víctimas", pero "nos dimos cuenta de que nos topábamos con un muro", apuntó Manteaux, precisando que algunas aparecen sólo por su nombre.

El hombre, encarcelado en 2024, también indicó en sus "memorias" haber matado "voluntariamente a dos personas", explicó el representante del ministerio público.

Durante la investigación, reconoció haber asfixiado con una almohada a su madre, enferma de cáncer en fase terminal, en la década de 1970, y posteriormente a su tía, de 92 años, en la década de 1990, agregó.

Sobre su tía, el acusado indicó que la mató cuando este tenía previsto ir al sur de Francia, porque la mujer "le suplicaba que no se marchase".