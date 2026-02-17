Las delegaciones de Rusia y Ucrania ya se encuentran en Ginebra para sostener este martes otra ronda de conversaciones de paz, como parte de la campaña emprendida por Estados Unidos para poner fin a una guerra que dura ya casi cuatro años.

El presidente Donald Trump busca posicionarse como mediador en el conflicto desatado cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, pero las dos rondas de diálogos anteriores mediadas por la Casa Blanca no han dado lugar a ningún avance.

Antes de que empezaran las reuniones, Ucrania acusó a Rusia de socavar los esfuerzos de paz lanzando 29 misiles y 396 drones, en unos ataques que mataron a una persona y dejaron a decenas de miles sin electricidad, según las autoridades.

Posteriormente, otro ataque ruso con drones mató el martes a tres empleados de una central eléctrica en Sloviansk, en el este de Ucrania, según las autoridades.

"El alcance del desprecio de Rusia por los esfuerzos de paz: un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la próxima ronda de negociaciones en Ginebra", escribió el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, en las redes sociales.

Por su parte, Rusia también denunció ataques nocturnos, y afirmó haber destruido más de 150 drones principalmente en regiones del sur y en la península de Crimea, ocupada por las fuerzas de Moscú desde 2014.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser consultado sobre las conversaciones en Ginebra, respondió que "no hay que esperar novedades hoy, ya que está previsto que el trabajo continúe mañana", miércoles.

Sibiga volvió a reclamar que los aliados de Ucrania redoblen la presión sobre Rusia, ordenando más sanciones, para que Moscú negocie de buena fe.

Las conversaciones, que según el Kremlin se celebrarán a puerta cerrada y sin presencia de la prensa, se producen tras dos rondas anteriores celebradas este año en Abu Dabi.

"Más le vale a Ucrania sentarse a la mesa, y rápido", dijo el lunes Donald Trump a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One mientras se dirigía a Washington.

En esta ocasión, el Kremlin ha vuelto a nombrar al nacionalista y exministro de Cultura Vladimir Medinski como su principal negociador. El equipo de Kiev estará liderado por el exministro de Defensa Rustem Umerov.

Del lado norteamericano se espera al emisario especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y al empresario y yerno de Trump, Jared Kushner, quienes están en Suiza para sostener también negociaciones con Irán sobre su programa nuclear. Los aliados europeos de Ucrania no participan en estas conversaciones.

Zelenski afirmó el lunes que su equipo ya había llegado a Ginebra, mientras que una fuente de la delegación rusa confirmó este martes que su delegación había aterrizado en la ciudad suiza en la madrugada.

- Puntos conflictivos -

La guerra se ha convertido en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos, millones de personas obligadas a huir de sus hogares en Ucrania y gran parte del este y el sur del país asolados por la guerra.

Rusia ocupa cerca de un 20 % de Ucrania, incluida la península de Crimea, de la que se apoderó en 2014, y las zonas que los separatistas respaldados por Moscú habían tomado antes de la invasión de 2022.

Las partes trabajan en base al plan norteamericano presentado hace unos meses, que prevé concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales que disuadan a Rusia de lanzar una nueva invasión en unos años.

Rusia quiere concretamente que las tropas ucranianas se retiren del territorio que aún controlan en la región de Donetsk, en torno a un 17 %.

Ucrania rechaza esta demanda profundamente impopular, y ha logrado recientemente algunos avances en el campo de batalla, recuperando 201 kilómetros cuadrados la semana pasada, según un análisis de la AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

Los contrataques probablemente se aprovecharon de la falta de acceso de las fuerzas rusas al sistema de internet satelital Starlink, lo que ha interrumpido las comunicaciones, según el ISW.

La ganancia territorial se concentra en torno a 80 kilómetros al este de la ciudad de Zaporiyia, una zona en la que las tropas rusas habían logrado avances significativos desde el verano pasado.

Esta región, situada en el centro del país, alberga la central nuclear más grande de Europa, que actualmente controla Rusia, otro punto conflictivo en las negociaciones.