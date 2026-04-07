El conductor de un tren de alta velocidad perdió la vida este martes al colisionar con un camión que transportaba material militar en un paso a nivel en el norte de Francia, indicaron a AFP las autoridades francesas.

El accidente se produjo hacia las 07H00 (05H00 GMT) entre las localidades de Béthune y Lens, en el norte de Francia, precisó la compañía de trenes SNCF.

Detalles confirmados del accidente ferroviario

El choque dejó también dos heridos en estado crítico y 11 leves, según un nuevo balance de la prefectura del Paso de Calais, que inicialmente, había anunciado 27 heridos.

El tren de alta velocidad transportaba a 243 personas entre Dunkerque y París y chocó contra el camión a la altura del municipio de Bully-les-Mines, precisó la prefectura en un comunicado.

El conductor del camión fue detenido, pero se desconoce si se trata de un civil o de un militar, indicó a AFP una fuente judicial.

El vehículo transportaba material militar, confirmó a AFP la prefectura, aunque su apariencia externa no era la de "un camión del ejército, de tipo camuflaje", abundó Fabien Villedieu, del sindicato SUD Rail.

Por el momento ni la compañía ferroviaria ni la prefectura local precisaron las circunstancias del accidente.

El martes por la mañana, las autoridades desplegaron rescatistas y equipos técnicos alrededor del tren, que tenía una parte claramente hundida, constataron periodistas de AFP.

Según la prefectura, se movilizó a 88 bomberos.

Contexto y antecedentes de accidentes en Francia

El tráfico ferroviario estará interrumpido en la zona de la colisión hasta la noche del martes, precisó la SNCF.

En Francia, los accidentes en las líneas de tren de alta velocidad son poco frecuentes en comparación con los ferrocarriles tradicionales.

El 25 de marzo, un tren regional chocó contra un camión a la altura de un paso a nivel en Saint-Raphaël, en el sureste de Francia, provocando la muerte del conductor del camión, de 60 años.

Y en marzo de 2025, dos militares perdieron la vida cuando un tren regional chocó contra su vehículo en un paso a nivel en Arras, en el norte de Francia.