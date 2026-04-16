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Atracadores de bancos toman rehenes
Atracadores de bancos toman rehenes

VIDEO | Atracadores de bancos en Italia toman como rehenes a 25 personas

Unos atracadores de banco en Italia mantuvieron a 25 personas como rehenes durante dos horas el jueves, antes de darse a la fuga por un túnel, informó a la AFP una fuente policial

    El jueves, unos asaltantes mantuvieron a 25 personas como rehenes durante dos horas en Italia, antes de escapar por un túnel con el botín de las cajas de seguridad, según informó una fuente policial a la AFP.

    Cronología del asalto y liberación de rehenes

    Tres asaltantes enmascarados, uno de ellos "seguramente armado", entraron en una sucursal del banco francés Crédit Agricole en Nápoles alrededor de las 11:30 (09:30 GMT), indicó la fuente.

    Tomaron como rehenes a clientes y empleados, quienes fueron rescatados unas dos horas después, añadió.

    "Gracias a la rápida respuesta, todos los rehenes fueron liberados poco después de la 1:30 p. m., sin heridas graves", declaró el prefecto de Nápoles, Michele di Bari, en un comunicado.

    La policía rompió las ventanas para entrar al banco, según imágenes de los medios locales.

    Acciones policiales y búsqueda de los asaltantes

    Los asaltantes escaparon por un túnel que conducía a las alcantarillas, explicó la fuente policial.

    "Los ladrones se llevaron el contenido de decenas de cajas de seguridad", concluyó.

    Al preguntársele cuánto valían los artículos robados, respondió: "Solo los clientes saben lo que había en esas cajas".

    Unos 40 agentes de policía, algunos con perros rastreadores, registraban la zona en busca de los ladrones, mientras que la policía forense tomaba huellas dactilares en el lugar, según la fuente.

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