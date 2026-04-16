Masivos ataques rusos contra Ucrania durante la noche dejaron al menos 16 muertos, especialmente en Kiev y la ciudad portuaria de Odesa, informaron el jueves las autoridades ucranianas, mientras las negociaciones para poner fin a cuatro años de guerra se encuentran estancadas.

Estos ataques con misiles y drones, entre los más mortíferos de las últimas semanas, también causaron al menos 107 heridos en todo el país, informaron las autoridades de varias regiones, incluidas Kiev, Odesa (sur), Dnipropetrovsk (centro) y Járkov (este).

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, denunció "un nuevo ataque atroz contra civiles", estimando en X que "la guerra de agresión llevada a cabo por Rusia contra Ucrania fracasó, y por eso elige aterrorizar deliberadamente a los civiles".

Desde el inicio del conflicto, hace cuatro años, el ejército ruso ataca casi cada noche el territorio ucraniano con misiles y cientos de drones, y recientemente intensificó los bombardeos aéreos diurnos.

En 24 horas Rusia lanzó 659 drones y 44 misiles, según la fuerza aérea ucraniana, que afirmó haber interceptado 636 de los primeros y 31 de los segundos.

Rusia no merece "ningún levantamiento de sanciones", afirmó el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

"Moscú apuesta por la guerra", escribió en Facebook, mientras las negociaciones entre ambos países para poner fin al conflicto están estancadas desde el inicio de los bombardeos israelí-estadounidenses contra Irán a finales de febrero.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció el miércoles que su país no prolongará la suspensión de sanciones sobre el petróleo ruso almacenado en el mar, una medida adoptada para mitigar el impacto del alza de los precios del petróleo provocada por la guerra en Oriente Medio.

Decenas de miles de civiles murieron en Ucrania desde la invasión rusa de febrero de 2022. En Kiev "cuatro personas murieron, entre ellas un niño de doce años", contabilizó el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, añadiendo que "45 habitantes resultaron heridos", de los cuales varios son personal médico.

Periodistas de AFP escucharon fuertes detonaciones sobre la ciudad durante la noche y vieron grandes columnas de humo negro sobre el centro al amanecer.

"En el distrito de Podilski, donde la planta baja de un edificio residencial se derrumbó, un niño fue rescatado de entre los escombros", indicó Klitschko.

En el mismo distrito un dron que volaba a baja altura se estrelló contra un edificio de 18 pisos, según él.

- Reforzar las alianzas -

La ciudad de Odesa, donde al menos nueve personas perdieron la vida, fue objetivo de "varias olas de ataques con misiles y drones durante la noche", informó el jefe de la administración militar local, Sergi Lisak.

Tres personas murieron en la región de Dnipropetrovsk en un ataque ruso, declaró el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganzha.

Del lado ruso, una adolescente de 14 años y una joven murieron en un ataque nocturno con drones ucranianos contra la ciudad portuaria de Tuapsé, a orillas del mar Negro, anunció el gobernador regional Veniamin Kondrátiev.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 207 drones ucranianos durante la noche.

Las conversaciones bajo la mediación de EE. UU. no lograron acercar a las partes beligerantes a un acuerdo, y las negociaciones llevan varias semanas estancadas.

Paralelamente, Zelenski busca reforzar sus alianzas, especialmente con sus socios europeos.

El miércoles Zelenski anunció, junto a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, un fortalecimiento de la cooperación entre ambos países en materia de defensa, en particular en la producción de drones.

El día anterior había anunciado una asociación estratégica en defensa y drones con Alemania y reforzado la cooperación en estos ámbitos con Noruega.

"Necesitamos misiles de defensa antiaérea puesto que los rusos continúan sus ataques diarios contra nuestras ciudades", escribió el miércoles en X.