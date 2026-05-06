El crucero con hantavirus fondeado en Cabo Verde atracará en el archipiélago español de Canarias, pero tres personas ya fueron evacuadas este miércoles en medio de una alarma sanitaria internacional que, según la OMS, no es comparable con el comienzo de la pandemia de covid-19.

Esta enfermedad, transmitida por roedores infectados, normalmente a través de la orina, los excrementos y la saliva, preocupa a la población desde el sábado. Ese día, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue informada de la muerte de tres personas, posiblemente por hantavirus.

Sin embargo las autoridades sanitarias descartan un brote mundial.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró a la AFP que no se trata de una situación similar a la pandemia de covid-19.

"El riesgo para el resto del mundo es bajo", dijo.

Dos tripulantes enfermos y otra persona que estuvo en contacto con uno de los casos confirmados fueron evacuados del MV Hondius frente a las costas de Cabo Verde, informó la OMS.

En imágenes de la AFP se ve una pequeña lancha ambulancia roja tripulada por personal con trajes de protección y mascarillas.

Posteriormente despegaron dos vuelos del aeropuerto de Praia, al menos uno de ellos con destino a Ámsterdam, en Países Bajos.

La representante de la OMS en Cabo Verde, Ann Lindstrand, declaró a la AFP que las tres personas trasladadas desde el barco se encuentran "estables". "Una de las tres es asintomática", añadió.

Los pasajeros comenzaron a enfermar hace un mes.

Una mujer neerlandesa murió en Sudáfrica el 26 de abril tras haberse ido del barco debido a la muerte de su marido a bordo.

Otras dos personas reciben tratamiento: una en Johannesburgo y otra en la ciudad suiza de Zúrich.

- Rumbo a Canarias -

La ministra de Sanidad española, Mónica García, informó que el crucero atracará "en el plazo de tres días" en el puerto de Granadilla, en la isla canaria de Tenerife, a pesar de la oposición del gobierno regional del archipiélago.

Todos los extranjeros, excepto los gravemente enfermos, serán trasladados en avión desde allí a sus países de origen, indicó.

Los 14 españoles a bordo del MV Hondius -13 turistas y un miembro de la tripulación- serán trasladados a Madrid, donde "permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario", precisó la ministra.

Según las autoridades neerlandesas, se esperaba que dos expertos en enfermedades infecciosas de Países Bajos acompañen a los pasajeros el resto del viaje.

El MV Hondius zarpó de Ushuaia (Argentina) el 1 de abril y lleva fondeado frente a las costas de Cabo Verde desde el domingo.

- El virus de los Andes -

Los expertos sanitarios están preocupados por la posibilidad de que el brote se propague, tras conocerse que la mujer neerlandesa fallecida había volado con síntomas en un avión comercial desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo.

Las autoridades tratan de localizar a los viajeros del vuelo, que según la aerolínea sudafricana Airlink transportaba a 82 pasajeros y seis tripulantes.

"Este tipo de transmisión es muy poco frecuente y solo se produce debido a un contacto muy estrecho entre personas", declaró el miércoles el ministro de Salud sudafricano, Aaron Motsoaledi, ante una comisión parlamentaria.

Confirmó que las pruebas han detectado el virus de los Andes, la única cepa que puede transmitirse entre personas.

El Ministerio de Sanidad suizo confirmó asimismo que el pasajero ingresado en un hospital de Zúrich dio positivo a la cepa Andes.

El crucero contaba con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades a bordo.

El paciente de Zúrich eleva a tres el número de casos de hantavirus. Además de él, corresponden a uno de los fallecidos y a un británico que se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Johannesburgo.

Hay un total de otros cinco casos sospechosos, incluidas las otras dos muertes, informó la OMS.