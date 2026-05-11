La evacuación del Hondius por Hantavirus en un puerto español terminará este lunes con la salida en un único vuelo a Países Bajos de los últimos 22 ocupantes antes de que el barco zarpe hacia ese país con tripulación reducida y el cadáver de una víctima.

"Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas" que iban a ir "en el vuelo australiano", dijo la ministra de Sanidad española, Mónica García en una conferencia de prensa en el puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, donde transcurre la evacuación desde el domingo.

Los australianos no pudieron "garantizar la llegada a tiempo" del avión para evacuar a sus pasajeros antes de la hora límite de las 19H00 (18H00 GMT) establecida para el término del dispositivo y la partida del barco, dijo García.

"Se quedarán 32" personas "en el buque, que partirán hacia Países Bajos", concluyó la ministra.

García defendió asimismo la seguridad del dispositivo, después de que aparecieran dos casos entre el casi centenar de pasajeros y tripulantes evacuados el domingo, un estadounidense y una francesa, con síntomas de esta enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no hay vacuna.

"No vamos a entrar en ninguna de estas polémicas. El gobierno de España está a lo que está, está a trabajar y está a que este operativo, esta operación, salga bien", respondió.

"Eso es lo que hemos estado desde el primer momento y creo que el mundo nos está mirando y, por cierto, el mundo nos está agradeciendo nuestra labor y agradeciendo las capacidades que tenemos en España para llevarla a cabo", sentenció la ministra.

- Combustible y víveres para el camino -

El Hondius, que inició su peripecia con la salida del crucero de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril, recibirá combustible y víveres antes de desembarcar a las últimas personas para su evacuación, que, como ocurrió la víspera, se dirigirán en autobuses al aeropuerto de Tenerife Sur, a quince minutos, para embarcar en los aviones.

En un breve vídeo publicado el lunes en la página web de Oceanside Expeditions, el capitán del Hondius, Jan Dobrogowski, dio las gracias a su tripulación y a los pasajeros, destacando la "unidad y la fuerza" de todos los que estaban a bordo y elogiando a la tripulación por su "valentía y determinación desinteresada".

"Como capitán del Hondius, mi trabajo es liderar a mi tripulación, cuidar de mis huéspedes y llevar el barco a puerto sano y salvo. Y nuestra responsabilidad no termina ahí", añadió, expresando su deseo de que todos puedan "volver a casa sanos y salvos y con buena salud".

Tres pasajeros a bordo del Hondius —un matrimonio neerlandés y una mujer alemana— murieron por el hantavirus. El cadáver de la mujer alemana partirá con el barco.

Las repatriaciones se llevan a cabo en avión y por nacionalidades, 23 en total, con estrictas medidas de seguridad para reducir al mínimo el contacto de los ocupantes del Hondius con otra personas.

El domingo salieron aviones a Madrid, para llevar a los españoles que hacen cuarentena en un hospital militar, a Francia, Países Bajos -que se llevó a un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco, los dos latinoamericanos del barco-, Canadá, Irlanda, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

- Falta de garantías -

Según las autoridades sanitarias, los pasajeros han sido clasificados como "contactos de alto riesgo" y deberán cumplir cuarentenas al llegar a destino.

Salvo los estadounidenses, que no serán necesariamente puestos en cuarentena, una decisión que tiene "riesgos", estimó el director general de la OMS.

"Esto no es Covid", justificó Jay Bhattacharya, director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidense, instando a la población a mantener la calma.

El Hondius permanece fondeado sin atracar, a petición de las autoridades regionales canarias, que expresaron su rechazo a la operación por motivos de seguridad sanitaria.

Este lunes, las autoridades canarias mostraron su contrariedad por la aparición de los dos casos.

"Lo que espero es que el dispositivo transcurra con todas las garantías, garantías que a todas luces no se están dando", dijo la máxima autoridad de Tenerife, la presidenta del cabildo de la isla, Rosa Dávila, asegurando que no se les hicieron pruebas PCR a los pasajeros evacuados.