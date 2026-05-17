Los ataques rusos a la red eléctrica ucraniana plantean dos problemas distintos que los ingenieros deben resolver.

El sistema energético de Ucrania no puede absorber toda la electricidad que producen sus centrales nucleares, debido a los daños sufridos por las líneas de alta tensión y las subestaciones que distribuyen la energía en todo el país. Se ven obligados a reducir la producción para evitar la sobrecarga del sistema.

En otras ocasiones se enfrentan al problema contrario: falta de energía en el sistema. Las centrales nucleares reciben electricidad del exterior para enfriar sus reactores. Cuando se interrumpe ese suministro, tienen que activar generadores diésel como sistema de respaldo.

Rusia no ha atacado las centrales nucleares de Ucrania de la misma forma que ha destruido las centrales eléctricas convencionales porque sabe que la radiactividad (probablemente) se extendería también a su territorio.

Riesgos y amenazas a las centrales nucleares de Ucrania

Aún así, no se descarta el peor escenario: un impacto directo en una de estas centrales. Tras cuatro años de guerra, los intentos por mantener las instalaciones nucleares de Ucrania al margen de combates han fracasado.

Tampoco estas instalaciones se libran de los drones y misiles rusos.

En 2025, un dron Shahed ruso dañó la estructura de acero que protege Chernóbil, escenario del peor accidente nuclear de la historia.

El mes pasado, el fiscal general de Ucrania declaró a Reuters que treinta y cinco misiles rusos Kinzhal se habían acercado a menos de 20 kilómetros de esta central eléctrica, situada en la región de Jmelnytskyi.

Teniendo en cuenta la velocidad de estos misiles, eso significa que solo tendrían que desviarse unos segundos para impactar contra la central. Fuera a propósito o por error.

En aproximadamente la mitad de esos incidentes documentados, los misiles Kinzhal sobrevolaron Chernóbil antes de pasar por encima de esta central. Los ucranianos afirman que se trata de una intimidación deliberada.

Tras cuatro años de guerra, practicamente ya nadie intenta imponer a Rusia un alto el fuego en torno a estas instalaciones nucleares. El más mínimo error podría provocar una catástrofe en la región a una escala nunca vista desde Chernóbil, hace cuarenta años.