Un ataque ruso contra Ucrania en la madrugada de este martes dejó ocho muertos, tres de ellos en la capital Kiev, que fue alcanzada por misiles balísticos, informaron las autoridades.

"Se confirmó la muerte de tres personas en Kiev", aseguró el jefe de la administración militar de la capital, Timor Tkatchenko, poco después de informar sobre 29 heridos, entre ellos dos niños, en bombardeos contra varios barrios de la ciudad.

"El enemigo está atacando con misiles balísticos", había advertido antes en la plataforma de mensajería Telegram.

Tras las explosiones, algunos pobladores acudieron a los refugios cargando bolsas y mantas por las calles de Kiev, donde se podía ver una densa columna de humo, constataron periodistas de la AFP.

En el este del país, en Dnipró, las autoridades informaron de cinco muertos y 25 heridos.

"El balance del ataque ruso contra Dnipró sigue aumentando", subrayó el jefe de la administración militar de la región, Oleksandr Ganja.

Diez personas resultaron heridas también en Járkov, igualmente en el este de Ucrania, entre ellas un niño, describió en Telegram el alcalde Igor Terekhov.

La ciudad fue "atacada por 15 drones y dos misiles", precisó.

Del lado ruso, un civil murió el lunes en la región de Kursk, cerca de la frontera, en un ataque con drones ucranianos, indicó el gobernador local, Aleksandr Khinchtein.

Un incendio se desató en la refinería de Ilski, en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, a raíz de un ataque con esas aeronaves no tripuladas, según el cuartel general operativo de la región.

Moscú, que bombardea Ucrania casi todas las noches, ha intensificado sus ataques diurnos en los últimos meses, lo que ha provocado una respuesta de Kiev, que a su vez ha incrementado sus operaciones, especialmente a larga distancia, contra Rusia.