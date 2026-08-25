Un impresionante fenómeno de la naturaleza fue registrado por un transeúnte el lunes en el sur de Francia.

Sobre la localidad de Verzeille, al sur de la ciudad de Carcasona, se formó un tornado.

El embudo de nubes avanzaba cada vez más hacia el suelo.

El servicio meteorológico francés emitió el lunes una alerta por tormentas para el departamento de Aude.

Según la prensa local, el tornado golpeó la región de Verzeille alrededor de las 17:00 horas.

En la ciudad vecina de Pomas, este martes pudo verse un rastro de edificios dañados y escombros.

Treinta y nueve personas resultaron heridas y dos de ellas se encuentran en estado grave.

Según las autoridades, unas 300 viviendas y el castillo de la ciudad resultaron dañados.

Tras la tormenta, alrededor de 3,000 hogares quedaron sin suministro eléctrico.