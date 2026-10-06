La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este martes que verifica con las autoridades rusas la muerte de una empleada de un instituto de lucha contra la peste en una región siberiana, pero ve un riesgo "muy bajo" para Europa.

La noticia de que Daria Shipilova, de 28 años, había muerto supuestamente por peste neumónica en la región siberiana de Irkutsk despertó alarma.

Riesgo para Europa

"La evaluación inicial de riesgos realizada por la OMS, basada en la información disponible, indica que el riesgo es moderado a bajo para Irkutsk, bajo para la Federación de Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea", declaró un portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, en rueda de prensa en Ginebra.

La peste neumónica es una infección pulmonar muy contagiosa que puede ser mortal, según la OMS.

Se contagia a través de gotículas, al contrario de la peste bubónica, que afecta a los ganglios linfáticos y se transmite a través de pulgas infectadas.