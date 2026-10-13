Rusia continúa sin pronunciarse sobre el "alto el fuego energético" anunciado por Estados Unidos el fin de semana y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que sí lo acataría pero que su país "responderá" en caso de ataque.

El mandatario norteamericano Donald Trump informó de la tregua dos días después de anunciar que había alcanzado un acuerdo para que Rusia suministre cantidades masivas de diésel al mercado estadounidense y mundial, levantando así parte de las sanciones que pesan sobre Moscú.

Pero este lunes Zelenski afirmó que la tregua no es efectiva y consideró que "cada vez es más evidente que Rusia no desea aceptar el cese el fuego energético" propuesto.

"Solo hoy, los rusos han atacado seis instalaciones energéticas en Ucrania. Treinta y tres personas han resultado heridas en todo el país", señaló el mandatario ucraniano en redes sociales.

Horas antes, durante una intervención por videoconferencia en un foro sobre seguridad organizado en Varsovia, Zelenski aseguró que Kiev no atacó ningún sitio energético ruso la pasada noche pero advirtió que este invierno continuará con sus ataques si Rusia "no acepta el alto el fuego energético".

"Si Rusia quiere que detengamos nuestros ataques de largo alcance contra sus refinerías de petróleo y sus exportaciones de crudo, entonces Rusia tiene que abandonar sus ataques a nuestro sistema de energía y nuestras infraestructuras críticas. Y dejar de masacrar a nuestro pueblo", añadió.

Por su parte, el Kremlin se niega a decir si dio su visto bueno a la tregua energética anunciada por Trump.

- "Contactos" -

"Los contactos continúan. En cuanto tengamos algo que decir sobre ese tema, no dudaremos en informarles", declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Los bombardeos de Ucrania contra refinerías rusas estos últimos meses enfadaron a Trump, que llegó incluso a sugerir el sábado que los ucranianos deberían poder elegir "a un nuevo líder capaz de alcanzar un acuerdo" de paz con Moscú.

En respuesta, Zelenski propuso un alto el fuego con Rusia de "60 días", que permitiría, según él, organizar elecciones.

Pero Peskov replicó que Rusia solo observará un alto el fuego el día en que se celebren esos supuestos comicios.

"Si Kiev quiere de verdad organizar elecciones, entonces el presidente ruso, comandante en jefe, estará dispuesto a dar la orden de no bombardear Ucrania el día de los comicios. Exactamente, el día de los comicios", explicó el portavoz del Kremlin en un mensaje difundido en la plataforma rusa MAX.

Minutos antes, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, había descartado de plano la propuesta de Zelenski, afirmando que el mandatario ucraniano "no merece" esa pausa en los combates.

Kiev y sus aliados han pedido ya en otras ocasiones la instauración de una tregua prolongada para favorecer las negociaciones de un hipotético acuerdo de paz, pero Moscú siempre se ha negado, considerando que las fuerzas rusas aprovecharían esa pausa para reforzarse.

- Nuevo giro de Trump -

Donald Trump anunció su acuerdo con Rusia sobre el diésel en un contexto de fuerte descontento de la población estadounidense por el repunte de los precios de los carburantes, causado sobre todo por la guerra en Oriente Medio provocada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Con este acuerdo, el dirigente espera calmar los ánimos de los consumidores justo antes de unas legislativas que se anuncian difíciles para el republicano.

Frente a este nuevo giro del dirigente estadounidense, el primer ministro polaco, Donald Tusk, llamó este lunes al "conjunto de Occidente" a ser más firme con la Rusia del presidente Vladimir Putin, que "lucha por la dominación".

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, consideró que Rusia no negociará en serio hasta que no esté "bajo presión".

Sin embargo, en el terreno, la situación continúa siendo difícil para los ucranianos, con Rusia intensificando sus ataques, sobre todo en la capital, tanto con drones de reacción -más difíciles de interceptar- como con misiles balísticos.

Este lunes, al menos tres miembros de una misma familia murieron en un bombardeo ruso en Kramatorsk, cerca del frente, en el este de Ucrania, indicaron las autoridades locales.

En las dos últimas semanas, el ejército ruso reanudó sus bombardeos contra infraestructuras energéticas ucranianas, acarreando importantes cortes de electricidad.

Esto causó temor entre la población, con el recuerdo aún vivo de lo que ocurrió el invierno pasado, cuando millones de hogares se quedaron sin calefacción ni suministro eléctrico durante semanas, en medio de unas temperaturas glaciales.