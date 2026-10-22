El premio Sájarov a la libertad de conciencia, el principal galardón europeo de derechos humanos, fue otorgado este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI), sometida al acoso y a sanciones del presidente estadounidense Donald Trump.

"La Unión Europea se basa en el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales", declaró la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en el hemiciclo de Estrasburgo.

Destacó por ello que el premio reconoce "el importante trabajo realizado (por la corte) para garantizar el respeto del derecho y la justicia a escala internacional".

La CPI agradeció al Parlamento Europeo por la concesión del premio "en un momento en que la corte y sus integrantes enfrentan desafíos sin precedentes".

"En este contexto, el premio Sájarov reviste un significado especial, al reafirmar la importancia de las instituciones judiciales independientes y de quienes trabajan por defender el derecho internacional", expresó la presidenta de la CPI, la japonesa Tomoko Akane.

Estados Unidos anunció este mes sanciones dirigidas a paralizar las operaciones de la CPI, una corte con sede en La Haya que juzga a individuos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.

Previamente, Washington había sancionado ya a jueces y fiscales de esta instancia.

El gobierno de Trump ha prometido desmantelar a la corte "ladrillo por ladrillo" en represalia por su orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusado de crímenes de guerra en Gaza.

Una exjueza de la CPI, la sudafricana Navi Pillay, fue galardonada este mismo mes con el Premio Nobel de la Paz, a lo que Washington reaccionó con una hostilidad redoblada.

La UE ya dio su respaldo a la CPI de cara a las sanciones estadounidenses, que entrarán en vigor en seis meses, y ha dicho que está "lista para tomar cualquier medida necesaria" para asegurar que la corte siga funcionando.

- Los finalistas -

Creado en 1988 y bautizado en honor del disidente soviético Andréi Sájarov, el premio europeo es otorgado anualmente a individuos u organizaciones en reconocimiento a su lucha por los derechos humanos y la democracia.

La CPI fue una de las tres finalistas de este año, junto al líder opositor de Tanzania, Tundu Lissu, y las hermanas gemelas Taraneh y Romina Rahimi, en representación de los perseguidos por el régimen iraní.

Los candidatos son nominados por grupos políticos en la UE y el ganador es escogido por los eurodiputados. La ceremonia de premiación se efectuará en diciembre.

Lissu, jefe del partido opositor tanzano Chadema, fue detenido en abril de 2025 y se expone a la pena de muerte si es condenado por traición, por supuestamente incitar a boicotear las elecciones del año pasado.

De las gemelas Rahimi, de 21 años, Taraneh fue sentenciada a muerte y Romina a 36 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales en Irán a inicios de año.

Otros ganadores recientes del premio Sájarov son la opositora venezolana María Corina Machado, también Nobel de la Paz, el fallecido disidente ruso Alexéi Navalni y el pueblo ucraniano.