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Pedro Sánchez reclama el "esclarecimiento" de las causas del accidente ferroviario en España

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pidió el jueves el "esclarecimiento" de las causas que llevaron a la colisión de dos trenes que dejó al menos 69 fallecidos, de acuerdo con el último balance de las autoridades regionales

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    Pedro Sánchez reclama el esclarecimiento de las causas del accidente ferroviario en España
    El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pidió el jueves el "esclarecimiento" de las causas que llevaron a la colisión de dos trenes que dejó al menos 69 fallecidos, de acuerdo con el último balance de las autoridades regionales. (AFP)

    El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió este jueves el "esclarecimiento" de las causas que llevaron a la colisión de dos trenes que dejó al menos 69 fallecidos, de acuerdo con el último balance de las autoridades regionales.

    Durante una comparecencia en el lugar del accidente, unos 150 kilómetros al sur de Madrid, Sánchez afirmó que el Estado está volcado en "el conocimiento y el esclarecimiento de cuáles han sido las causas que han originado este terrible accidente ferroviario" ocurrido la víspera.

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