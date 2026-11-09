El autor de un ataque perpetrado el sábado en Cracovia, en la histórica plaza del mercado de la ciudad del sur de Polonia, murió este lunes.

Detalles del ataque

Según la policía polaca, el atacante, de 24 años, falleció en el hospital.

El hombre abrió fuego y mató a seis personas, además de dejar a varios heridos. Fue reducido por dos agentes de policía. Durante la acción, se produjo un intercambio de disparos a quemarropa, en el que los agentes también resultaron heridos.

Reacciones oficiales

Las autoridades creen que el ataque podría haber estado motivado por una ideología de extrema derecha. Una portavoz del Ministerio del Interior dijo este lunes a la radio TOK FM que había varios adhesivos y símbolos en la ropa del agresor, que ahora están siendo analizados por especialistas. No dio más detalles debido a la investigación en curso.

La oposición nacionalista criticó esa declaración y las autoridades del gobierno parecieron retractarse de los comentarios iniciales.

Poco se sabe sobre el agresor, aparte de que era miembro de un club de tiro deportivo. En el momento del ataque, estaba armado con un rifle semiautomático.

Consecuencias y contexto

En la ciudad natal del hombre, situada unos 200 kilómetros al noreste de Cracovia, la policía encontró la noche del sábado los cuerpos de sus padres y de su hermana de 21 años. Según las pericias, todos presentaban heridas de bala.

La Fiscalía afirmó que es muy probable que los crímenes hayan sido cometidos por la misma persona.

Desde el domingo rige un duelo nacional de dos días. El ataque conmocionó a Polonia, que, en comparación con muchas naciones de Europa Occidental, era considerada un país bastante seguro. En octubre, una serie de ataques con cuchillo en escuelas ya había generado preocupación.

Según las autoridades, esos casos estuvieron vinculados a contenidos extremistas en internet.