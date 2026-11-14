Europa designó este viernes a su delegación en las próximas negociaciones de paz sobre Ucrania, pese a que Moscú dejó en entredicho la participación europea en los diálogos encabezados por Estados Unidos.

Europa reclama un puesto en las conversaciones para poner fin al conflicto, desencadenado por la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Los emisarios estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff afirmaron el jueves, tras reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, que Europa se sumará a las próximas negociaciones.

Sin embargo, el Kremlin señaló que aún no hay una decisión definitiva al respecto.

"Una vez que comprendamos sus verdaderas intenciones y su disposición a contribuir al proceso de paz, entonces podremos tomar una decisión sobre la celebración de negociaciones en un formato ampliado", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Si los europeos tienen realmente a alguien que esté al menos autorizado de alguna manera para hablar y si de verdad tienen voluntad de hacerlo, por supuesto, estaremos dispuestos a hablar con ellos", añadió.

Pese a ello, la parte europea designó a su equipo que estará liderado por Francia, Alemania y Reino Unido.

Polonia, Italia y representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo completarán la delegación, según acordaron los líderes de la UE en una cumbre celebrada en Dublín.

Ahora resta por definir la agenda de discusión con Moscú.

- Las trampas rusas -

Más temprano, el canciller alemán, Friedrich Merz, rechazó el pronunciamiento de Moscú que dejaba en vilo la participación europea en las conversaciones.

"Es el juego de siempre" del Kremlin", afirmó Merz.

Según el líder alemán, existe un "acuerdo con los estadounidenses" que quedó bien claro el jueves por la noche sobre la participación de los europeos en las futuras negociaciones de paz.

Asimismo, rechazó las exigencias de Rusia de debatir sobre la arquitectura de seguridad más amplia de Europa como parte de los diálogos.

"Rusia quiere hablar sobre cuestiones relativas a la arquitectura de seguridad europea. No necesitamos debatir sobre eso, ya existe", apuntó Merz.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió en que resulta "evidente que Europa debe participar en las conversaciones de paz para proteger nuestros intereses, pero también apoyar a Ucrania".

Por su parte, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, advirtió sobre el riesgo de caer en las "trampas rusas" respecto al diálogo de paz y subrayó que la prioridad absoluta debe ser un alto el fuego, no entablar negociaciones de seguridad más amplias.

"Primero necesitamos un alto el fuego", advirtió Kallas a los periodistas en la cumbre de Dublín.

"Si empezamos a debatir lo que exige Rusia sobre la arquitectura de seguridad, en realidad caemos en las trampas que nos tiende para desviar la atención de la ausencia de un alto el fuego".

El enviado estadounidense Jared Kushner, que es también el yerno del presidente Donald Trump, señaló que incorporar a Europa permitirá "abordar los acuerdos de seguridad europeos más amplios de la posguerra".

Los europeos rechazan desde hace tiempo el empeño del Kremlin por remodelar el marco de seguridad del continente.

Francia y Alemania, muy implicados en el tema junto a Reino Unido bajo un formato bautizado E3, creen que les corresponde seguir llevando la voz de Europa.

Este formato permite incluir a Londres, que no es miembro de la UE.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que presidió la cumbre en Dublín, dijo que la recién conformada delegación europea hablará con "una sola voz" sobre el futuro de Ucrania y "la seguridad" del continente.