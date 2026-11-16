Ucrania lanzó más de 1,300 drones contra Rusia, algunos de ellos dirigidos contra Moscú, y golpeó un puente estratégico que une la anexada península de Crimea con el territorio ruso.

El ataque contra esa infraestructura provocó daños menores, aunque generó una furibunda respuesta de las autoridades designadas por Moscú en esta península en el mar Negro.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró el lunes en un comunicado que sus fuerzas habían destruido durante la noche 1,336 drones ucranianos, la segunda cifra más alta en un día en lo que va de año según un recuento de AFP.

Alrededor de 600 de estos aparatos fueron interceptados cuando se aproximaban a la capital rusa, según declaró el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.

El ataque también "golpeó el puente de Crimea", escribió en Telegram el responsable local designado por Moscú, Serguéi Aksionov.

"Como consecuencia, la circulación estará limitada, previsiblemente hasta mediodía", indicó Aksionov.

El puente, por el que circulan trenes y vehículos, fue construido después de la anexión rusa de este territorio en 2014.

La estructura ya fue blanco de varios ataques, el más importante de ellos en octubre de 2022, con una enorme explosión que provocó interrupciones en el tráfico durante meses.

En las últimas horas, las fuerzas ucranianas también lanzaron ataques contra una gran planta petroquímica rusa, una refinería de petróleo y una instalación de producción militar.

Kiev justifica estos ataques como una respuesta a los lanzamientos de misiles y drones rusos contra sus ciudades y su red energética, que dejan regularmente sin electricidad y calefacción a millones de personas.

- "Paz mundial" -

Los esfuerzos para poner fin a casi cinco años de conflicto apenas reportaron resultados. La guerra, iniciada en febrero de 2022, ha dejado cientos de miles de muertos y millones de desplazados.

Tras una nueva ronda de conversaciones en Abu Dabi la semana pasada, el presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró sus exigencias territoriales de máximos, rechazadas reiteradamente por Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que Washington propuso a Kiev ceder parte de su territorio a cambio de acceder a la OTAN, una de las líneas rojas de Moscú.

Esta semana, Putin se reunirá por primera vez en formato trilateral con los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En esta inédita cumbre en Shenzhen, en el sur del gigante asiático, los tres dirigentes hablarán sobre la "paz mundial", según señaló este lunes la cancillería china.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses avanzaron que no prevén abordar en esta cumbre la cuestión de la guerra en Ucrania.

Zelenski advirtió que la cumbre en Shenzhen puede convertirse en una especie de Conferencia de Yalta moderna, en relación a la reunión de 1945 en la que Estados Unidos, la Unión Soviética y Reino Unido redefinieron las áreas de influencia y el orden mundial tras la Segunda Guerra Mundial.