El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reivindicó este lunes dos ataques contra barcos rusos frente a las costas de Libia, pocas horas después de que la ONU pidiera una investigación sobre los bombardeos del domingo contra buques cerca de Bengasi.

Estos ataques se produjeron en momentos en que Ucrania intensifica sus bombardeos contra Rusia lejos del frente.

Detalles de los ataques

Naciones Unidas condenó los ataques y advirtió del riesgo de que el país norafricano, aún dividido a raíz de la guerra civil, se convierta en un "terreno de batalla para conflictos extranjeros".

"Todo tuvo lugar frente a las costas libias. Nuestros combatientes desplegaron siete drones marítimos de fabricación ucraniana. A pesar de todos los intentos del enemigo por contrarrestar el ataque, la corbeta rusa Merkury fue hundida", escribió Zelenski en X.

El mandatario afirmó que el Merkury es "uno de sus barcos más nuevos, encargado en 2023, durante la guerra a gran escala".

"Nuestro segundo blanco era el carguero ruso MV Angara, que el enemigo utilizaba para transportar armas. Resultado: objetivo alcanzado", añadió.

También se destruyó un helicóptero de combate Ka-27 durante el bombardeo contra el Merkury, agregó.

Reacciones internacionales

Los ataques del domingo se produjeron después de que un dron alcanzara un carguero ruso en el mar Báltico el sábado, cerca de las aguas de Finlandia. Según la guardia fronteriza del país nórdico, el ataque fue obra de Kiev.

La misión de Naciones Unidas en Libia expresó su preocupación y reclamó una "investigación inmediata, independiente y transparente".

"Libia no puede permitirse, y no debe convertirse, en un campo de batalla para conflictos extranjeros", escribió esa misión, la UNSMIL, en X.