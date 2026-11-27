El socialista Pedro Sánchez busca desafiar en las elecciones del domingo los sondeos que anticipan una victoria de los conservadores, que podrían gobernar con el apoyo de la extrema derecha, algo inédito desde el fin de la dictadura en España.

El resultado de estos comicios anticipados, inicialmente previstos en 2027, será escrutado muy de cerca en las capitales europeas, ya que podrían alterar los equilibrios dentro de la Unión Europea y estarán seguidos de una serie de citas electorales decisivas en Francia, Polonia e Italia.

"A por la victoria, a votar, a ganar y a gobernar cuatro años más", arengó a sus seguidores el fin de semana en un mitin el presidente del Gobierno español, quien tras ocho años en el poder se ha erigido en figura internacional de la izquierda.

El dirigente socialista de 54 años es no obstante una figura muy polarizadora en España y aparece en las encuestas de intención de voto por detrás de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP, derecha) de 65 años, si bien la diferencia se ha estrechado en los últimos días.

"No os fiéis de las encuestas (...) Los conocemos, son capaces de todo y heridos son todavía más peligrosos", advirtió Feijóo en un acto de campaña, donde zanjó: "España necesita limpieza. España necesita cambio y juntos vamos a lograrlo".

Según los sondeos, el PP ganará, pero lejos de la mayoría absoluta en el Congreso, en una repetición del resultado de las legislativas de 2023, cuando, pese a llegar en segundo lugar, Sánchez logró reunir apoyos para ser reelecto.

Así, el PP podría necesitar el apoyo del partido de extrema derecha Vox, tercera fuerza política, que casi duplicaría sus escaños.

Vox y el PP ya gobiernan juntos varias regiones, pero la extrema derecha no ha estado en el gobierno central desde el regreso de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

La situación de Sánchez es más frágil por la debilidad de otros partidos de izquierda, cuyo apoyo fue crucial para mantenerlo en el poder en 2023.

- Parar "la involución" -

Sánchez "se tiene que ir ya por decencia y por respeto a los españoles. Feijóo no sé si es el candidato [ideal], pero necesitamos un cambio", afirmó a la AFP en Madrid Pedro Suárez, un empresario de 64 años.

"Yo creo que este país ha avanzado bastante en estos últimos años. Se han conseguido muchísimas cosas a nivel social", estimó de su lado Pilar Sánchez, una votante del mandatario socialista, de 64 años.

Efectivamente, Pedro Sánchez llama a evitar "la involución" que a su juicio significaría un gobierno PP-Vox, luego de sus avances en materia social, en feminismo y derechos LGTBI, todo ello mientras la economía española, la cuarta más grande de la UE, mantiene su dinamismo.

Presidente de la Internacional Socialista, el líder español ha chocado con Donald Trump y con Benjamin Netanyahu por las guerras en Irán y Gaza y, a contracorriente de muchos de sus socios europeos, es un defensor de la inmigración en una España que envejece y necesita mano de obra.

Sánchez ha intentado capitalizar el enfado por la crisis del acceso a la vivienda en España y logró aprobar medidas para restringir los desalojos forzados y la adquisición de viviendas por parte de grandes fondos de inversión.

Sin embargo, cualquier beneficio electoral para Sánchez parece incierto. La oposición lo culpa de no haber logrado frenar la escalada de los costes de la vivienda y de los bienes de consumo en general.

- "Regeneración institucional" -

Feijóo, que presidió Galicia durante 13 años, lleva años pidiendo la dimisión a Sánchez por numerosos escándalos de corrupción en su entorno cercano, las concesiones a los independentistas catalanes y su incapacidad para aprobar los presupuestos del Estado.

Prometiendo una "regeneración institucional", el PP también critica la avalancha de migrantes de julio en la ciudad española norteafricana de Ceuta y dos colisiones de trenes de alta velocidad este año que causaron la muerte de 115 personas.

De su lado, Vox ha enfatizado en su campaña su discurso antiinmigración.

"Aquí hay muchas personas que están viviendo de las ayudas sociales que hacen falta a los españoles y que no tienen que estar en España. A esas personas les vamos a invitar a que vuelvan", dijo en un mitin el líder del partido, Santiago Abascal, quien aseveró que los "violadores" y "asesinos" deben estar "en las cárceles de sus países".