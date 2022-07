De regreso a Washington, Trump coquetea con la idea de buscar un nuevo mandato en 2024

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.

El expresidente estadounidensevolvió a Washington este martes por primera vez desde su controvertida partida de la Casa Blanca en 2021, y ofreció un discurso de un candidato en campaña, coqueteando ampliamente con la posibilidad de buscar un nuevo mandato.Invitado por el America First Policy Institute, un panel de expertos administrado por sus aliados, el multimillonario de 76 años, presentó un plan de acción para el "próximo presidente republicano".Durante más de hora y media, retomó sus temas de predilección, en particular la lucha contra la inmigración y la criminalidad, sin dejar de atacar a su sucesor, Joe Biden, al que acusa de haber "puesto a Estados Unidos de rodillas".Tras haber pintado un país apocalíptico, declaró: "La historia está lejos de haber concluido y nos preparamos para un regreso increíble, no tenemos otra opción".En enero de 2021, el exmagnate inmobiliario dejó el poder dos semanas después del ataque al Capitolio por cientos de sus seguidores.Desde entonces no había vuelto a la capital federal, y era objeto de una investigación parlamentaria encargada de aclarar su papel en el asalto al Capitolio.La comisión organizó una serie de audiencias públicas que revelaron el entramado del atentado y los intentos del expresidente de revertir el resultado de laspara seguir en el poder, que parecen haber perjudicado a