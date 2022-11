China confina la zona alrededor de la mayor fábrica mundial de teléfonos iPhone

Las autoridades chinas impusieron el miércoles un confinamiento a unas 600.000 personas en la zona que rodea la mayor fábrica del mundo de teléfonos iPhone, después de que decenas de trabajadores huyeran por un brote de covid en la planta y el temor a las restricciones.



La Zona Económica del Aeropuerto de Zhengzhou (centro), donde se sitúa la fábrica del gigante tecnológico taiwanés Foxconn, inició el miércoles siete días de confinamiento, según un comunicado oficial.



La fábrica, que emplea a más de 200.000 personas, ha estado bajo confinamiento desde mediados de octubre, tras detectarse un brote de coronavirus.



El sitio se encuentra a unos 600 km al suroeste de Pekín. "Sigue funcionando en circuito cerrado", dijo el miércoles Foxconn a la AFP.



Según analistas citados en la prensa, el complejo industrial, que cuenta con tres fábricas y emplea a unos 350.000 personas, asegura el ensamblaje de alrededor del 80% de los iPhone 14, el modelo más reciente del gigante estadounidense Apple.



Para no depender tanto de China, Apple anunció en septiembre que subcontrataría parte de su producción a India, donde alrededor del 3% de los iPhone ya se fabricaron en 2021.

Contactada por AFP, Apple no reaccionó en lo inmediato.





- "Caótico" -



La semana pasada aparecieron imágenes en redes sociales chinas que mostraban a trabajadores escapando de la fábrica, algunos saltando por una valla.



En vídeos grabados el martes y entregados a la AFP por un testigo, una multitud de empleados camina por una carretera para llegar a casa, arrastrando maletas.



"La gente que dio positivo está viviendo con gente que dio negativo", dijo a AFP un empleado de 30 años bajo condición de anonimato, describiendo la gestión de la crisis como "caótica".



"Los que tienen fiebre ni siquiera están seguros de que vayan a recibir la medicamentos", añadió el empleado, quien optó por quedarse en "su alojamiento" proporcionado por Foxconn, pero "sin ir a trabajar".



Pero "no me voy a casa porque tengo miedo de llevar el virus" a mi familia, afirmó.



Desde este miércoles, los más de 600.000 habitantes de la zona económica, salvo los voluntarios de prevención del covid y los trabajadores esenciales, "no deben abandonar su domicilio" salvo razones imperativas, como efectuarse test de covid y tratamiento médico de emergencia, dijeron las autoridades el miércoles.



También indicaron que solo se permitirá transitar a los vehículos médicos o aquellos que transporten bienes esenciales.



Las autoridades advirtieron que serían "intransigentes con cualquier tipo de violación" de la contención.



Para retener a los empleados, Foxconn anunció el martes que recibirán un bono diario de 400 yuanes (55 dólares) por presentarse a trabajar, cuatro veces más que el subsidio previo de 100 yuanes diarios.



El personal recibirá también bonos adicionales si asisten a trabajar 15 días o más en noviembre, hasta alcanzar 15.000 yuanes si registran asistencia completa este mes.



Foxconn admitió que se enfrentaba a una "larga batalla" contra el covid. Sin embargo, la empresa no especificó el número de empleados que dieron positivo o confinados en su planta de Zhengzhou.



China es la última gran economía del mundo que mantiene una estrategia de covid cero, consistente en eliminar la circulación del virus a través confinamientos, test masivos y largas cuarentenas.



Sin embargo, las nuevas variantes más contagiosas del coronavirus pusieron a prueba la capacidad de las autoridades de contener los brotes y han hecho que gran parte del país viva bajo restricciones que cambian constantemente.



El miércoles, China reportó más de 2.000 nuevos contagios por tercer día consecutivo, lo que motivó nuevas restricciones.



El territorio semiautónomo sureño de Macao anunció pruebas masivas para sus 700.000 habitantes tras detectar varios casos, lo que provocó el cierre de uno de sus casinos.



El polo manufacturero chino de Cantón anunció a su vez el lunes cierres parciales en varios distritos, y el martes reportó más de 520 nuevos contagios.