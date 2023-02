China considera "totalmente irresponsables" los comentarios de Biden sobre Xi

China consideró este jueves "totalmente irresponsables" los comentarios del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien afirmó que su homólogo chino Xi Jinping enfrenta "enormes problemas".



"¿Puedes pensar en cualquier otro líder mundial que quisiera intercambiar su lugar con Xi Jinping? No se me ocurre ninguno", dijo Biden en una entrevista con el programa PBS NewsHour.



"Este hombre tiene enormes problemas", principalmente "una economía que no está funcionando muy bien", añadió el presidente estadounidense, agregando, sin embargo, que Xi "también tiene un gran potencial".



Biden hizo estas declaraciones después de que, el sábado, el ejército estadounidense derribara un globo chino que estaba sobrevolando Estados Unidos y que, según Washington, sería un artefacto de espionaje.



"Estas palabras de Estados Unidos son totalmente irresponsables y violan las reglas básicas de la etiqueta diplomática", dijo este jueves la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning.



"China expresa su profundo descontento y firme rechazo", señaló en una conferencia de prensa periódica.



Al ser preguntada sobre el asunto del globo, Mao Ning reiteró que se trataba de un dispositivo civil.



"Estados Unidos dice que este globo formaba parte de una supuesta flota [...] Lo que es probable es que esas declaraciones formen parte de una guerra de opinión contra China", subrayó.



"La comunidad internacional sabe muy bien quién es el campeón del mundo en espionaje y vigilancia", declaró la portavoz, en alusión a Estados Unidos.



Por otro lado, China confirmó el jueves que había rechazado una llamada telefónica del secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, quien quería hablar con su homólogo chino, Wei Fenghe, tras la destrucción del globo.



Pekín rechazó la llamada a raíz de la decisión de derribar el globo, un acto "irresponsable" de Estados Unidos que no creó "un clima propicio al diálogo", según indicó un portavoz del Ministerio chino de Defensa este jueves.



Joe Biden a menudo describe la relación entre Estados Unidos y China como las más importante del mundo.



Biden y Xi se reunieron en persona el pasado noviembre en el marco de la cumbre de países del G20 en Bali, la primera vez desde que Biden asumió la presidencia en 2021. Desde entonces también han hablado en cinco ocasiones por teléfono o videollamada.

AFP AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.