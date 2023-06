Irán descarta acuerdo nuclear interino con EEUU pero confirma conversaciones indirectas

Irán confirmó este lunes que mantiene conversaciones indirectas con Estados Unidos en Omán, al tiempo que rechazó la posibilidad de cerrar un acuerdo nuclear interino.



"Hemos intercambiado mensajes con Estados a través de Omán, algo que continúa", dijo en su rueda de prensa semanal en Teherán el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí.



El diplomático, sin embargo, rechazó la posibilidad de alcanzar un pacto interino que reemplace al acuerdo nuclear de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones, tal y como han especulado algunos medios internacionales.



"No hay acuerdo interino o alternativo que pueda reemplazar el JCPOA (acuerdo nuclear, por sus siglas en inglés), aseguró Kananí.



El portavoz afirmó que Irán nunca ha abandonado las negociaciones con Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, con Estados Unidos para salvar el pacto nuclear, aunque esas conversaciones llevan paralizadas meses.



Estados Unidos abandonó el acuerdo en 2018 y un año después Irán comenzó a violar sus compromisos nucleares.



Desde entonces ha aumentado sus existencias de uranio enriquecido hasta los 4,500 kilos, frente a los 300 kilos que no debería superar según el acuerdo de 2015, 114 kilos enriquecido al 60 %, un nivel cercano al necesario para la fabricación de bombas nucleares.



El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó ayer que "no hay nada de malo" en cerrar un acuerdo nuclear con Occidente, pero matizó que las infraestructuras atómicas iraníes deben permanecer intactas.



Un día antes de esas afirmaciones, Irán anunció que Irak ha descongelado 2,700 millones de dólares de fondos iraníes bloqueados por las sanciones de Estados Unidos.

