Devastador incendio forestal en Hawái deja 80 muertos y levanta críticas

El devastador incendio forestal que arrasó esta semana una localidad del archipiélago estadounidense de Hawái deja al menos 80 muertos, informaron en la noche del viernes las autoridades del condado de Maui, y la justicia abrió una investigación sobre el manejo de la crisis, cuestionado por los habitantes.

"El número de muertos asciende a 80", informó el condado de Maui en su última actualización periódica de la situación, y añadió que 1.418 personas fueron evacuadas y llevadas a refugios de emergencia.

Las críticas por la reacción oficial ante el desastre son cada vez más fuertes, por lo que la fiscal general de Hawái, Anne Lopez, anunció la apertura de una investigación sobre cómo fue manejada la crisis.

Los residentes se han quejado de que no hubo advertencias sobre el incendio, que dejó atrapada a la gente en la localidad.

Lopez dijo que emprenderá "una revisión exhaustiva de la toma de decisiones críticas y de las políticas en vigor" en la zona.

En Lahaina, ciudad de la costa oeste de Maui muy popular entre los turistas, los habitantes, aturdidos, buscaban entre los restos ennegrecidos de las casas alguna pertenencia que hubiera sobrevivido a la furia de las llamas.

"¡Se llevó todo, todo! Me parte el corazón", lamentó a la AFP Anthony García, de 80 años, quien se había radicado en la ciudad hace tres décadas.

De los comercios, hoteles, edificios y restaurantes que hacían el encanto de este poblado marino de 13.000 habitantes, ya no queda casi nada. Un majestuoso árbol de higuera de Bengala, una atracción turística, fue alcanzado por las llamas, pero parece haber sobrevivido y permanece solitario en medio de las ruinas.

Algunos fueron afortunados. "No podía creerlo. Estoy muy agradecido", dijo Keith Todd a la AFP tras encontrar su casa intacta.

Otros se quejaron de la falta de advertencias. Solo contamos con el "boca a boca", declaró a la AFP un habitante local, William Harry.

Maui registró cortes de luz y el número 911 de emergencias dejó de funcionar en algunas zonas de la isla, al tiempo que sirenas de alerta de incendios no fueron accionadas.

Las alertas, generalmente transmitidas por teléfono, no se pudieron recibir porque "no había red" de telecomunicaciones funcionando y "claramente, no brindamos soluciones de respaldo para garantizar la seguridad de los habitantes", admitió el sábado Jill Tokuda, legisladora del Partido Demócrata por Hawai, en CNN.

"Subestimamos la peligrosidad y la velocidad del fuego", lamentó.

El número de muertos supera los del tsunami de 1960, que dejó 61 fallecidos en la isla de Hawái.

Solo por el incendio en Lahaina, el costo de la reconstrucción se estima ya en más de 5.500 millones de dólares.

- "Profunda tristeza" -Los equipos de búsqueda usan perros para rastrear a las víctimas de lo que el gobernador Josh Green calificó como "probablemente el desastre natural más grande en la historia del estado de".

"Lo que hemos visto hoy ha sido catastrófico", afirmó Green tras recorrer la zona histórica de Lahaina, antigua capital del reino de Hawái a principios del siglo XIX.

Los fuegos han devastado más de 800 hectáreas en dos islas del archipiélago y han obligado a evacuar a miles de personas.

El presidente Joe Biden declaró el estado de catástrofe natural, lo que permitirá liberar "fondos federales a disposición de los afectados en el condado de Maui", explicó la Casa Blanca.

El papa Francisco manifestó su "profunda tristeza" por la tragedia.

Los fuegos comenzaron en la madrugada del martes y su rápido avance puso en peligro a más de 35.000 personas en la isla de Maui, informó la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái.

En medio de la emergencia, al menos 100 habitantes de la zona tuvieron que saltar al agua para evitar el fuego, informó a CNN la comandante de la Guardia Costera, Aja Kirksey, quien resaltó que unas 50 personas fueron rescatadas del mar.

- "Cadáveres en el agua" -Equipos de Honolulu llegaron el viernes a Maui junto a grupos de búsqueda y rescate equipados con perros K-9 para detectar cadáveres, informó el Condado de Maui.

La dependencia anunció un toque de queda durante toda la noche.

El jueves, habitantes como Kekoa Lansford alertaron que hay "cadáveres en el agua flotando y en el malecón". "Hemos estado sacando gente. (...) Estamos tratando de salvar su vida, y siento que no estamos recibiendo la ayuda que necesitamos", relató a la cadena CBS.

Las autoridades del condado pidieron a todos los visitantes que abandonen la isla "lo antes posible" y organizaron autobuses para llevar a los turistas al aeropuerto de Kahului, según un comunicado publicado en Facebook.

El sábado, los bomberos continuaban luchando contra el fuego en Lahaina.

Fenómenos meteorológicos extremos han azotado todo el mundo en las últimas semanas. Según los científicos, han sido exacerbados por el cambio climático.