La ONU desbordada por la ola de desplazados en Gaza

Según la ONU ya son más de 338,000 los desplazados en la Franja de Gaza desde que comenzó el conflicto, y su número no para de crecer. En los centros de UNRWA para las familias viven hacinadas y faltan alimentos, agua y medicinas.

Hani Al-Ghoula, una mujer desplazada por el conflicto Israel-Hamás, cuenta su experiencia desde uno de los refugios dispuestos por la Agencia para los Refugiados de ONU. "El primer día de la guerra vimos misiles pasando por encima de nuestras cabezas. Nuestro barrio es peligroso, está en el lado Este. Teníamos miedo de quedarnos en casa; Dios sabe cómo salimos. Pero escapamos. Nuestra situación es muy dura; esto no es una solución. Los niños necesitan leche y pañales. La Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina no puede ofrecernos nada. Este es nuestro cuarto día en la escuela, tengo la tensión alta y diabetes y no puedo comprar medicinas."

Como ella, cientos de miles de personas han huido ; antes de que sus hogares y barrios quedaran reducidos a escombros. Israel tomó represalias por los atentados terroristas y la toma de rehenes por Hamás. El ejército israelí asegura que solo ataca objetivos relacionados con la milicia islamista.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos gestiona lugares como este, donde la gente se hacina cada vez más. Pero para la familia de Umm Hani al-Ghoula parece más seguro que su hogar.

Adnan Abu Hasna, portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestino, ofrece un balance que deja claro la magnitud de una crisis que no para de crecer. "Hay un gran número de palestinos en las escuelas de la UNRWA. Les proporcionamos asistencia sanitaria, alimentos, agua potable y también apoyo psicológico. Pero su número aumenta enormemente. La capacidad de la UNRWA es para 150,000 desplazados .... y además, hay un gran problema financiero para asistir a todas estas personas. También falta el personal adecuado para ayudar a los desplazados."

No solo falta espacio en los centros de desplazados de la ONU. El asedio total de Israel sobre la Franja de Gaza ha cortado el suministro de alimentos, agua, medicinas y electricidad.